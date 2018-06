"No quiero penalizar a ninguna mujer que se realice una práctica de aborto"

En un discurso que no superó los cinco minutos, la diputada del bloque Frente para la Victoria del PJ, Silvina Frana, valoró que se haya puesto a la luz el tema del aborto "porque al hacerlo se pusieron muchos otros temas que hubiera sido bueno incluir en el proyecto".

"Agradezco a todos los que me apoyaron a pesar de haber sido agredida en las redes sociales. Pero eso no es lo importante, porque quienes ocupamos un lugar público tenemos que estar dispuestos a recibir aplausos y también críticas", dijo y completó: "Quiero decirle señor presidente que yo hace muchos años entiendo que este tema, que es un problema, existe y se debe resolver de otro modo. Hace muchos años aun siendo diputada provincial presento proyectos de ley para acompañar a las mujeres en conflicto con su embarazo y también a los niños por nacer".



En esa línea, Frana expresó que estuvo atenta a los más de 700 expositores que pasaron por la Cámara y en ese sentido aseguró "que la mayoría entendió que hay ser humano a partir de la concepción" y remarcó que ese es el tema de conflicto para ella.



"Un niño por nacer es un paciente en la medicina y tiene que recibir los mismos derechos que cualquier paciente, entonces digo, si un niño es paciente en la medicina, desde qué lugar decimos que no es ser humano", afirmó.



Y remarcó: "Yo también soy mujer y trabajé toda mi vida con poblaciones vulnerables y sé lo que viven las mujeres en esta condición no solamente frente a una situación de aborto, sino también cuando van a denunciar, también cuando van a realizar otros trámites".



Asimismo detalló que entiende que "este no es el camino, porque entendiendo que el primer derecho humano es el derecho a la vida y acá hay dos situaciones que defender", sobre lo que expresó: "Entiendo también que hay un conjunto de cosas que analizar".



"La República Argentina sin esta ley, a lo largo de los años, bajó su mortalidad materna y la bajó más cuando hubo políticas concretas a favor de las mujeres", afirmó y aclaró: "Cuando apareció la asignación por embarazo tuvimos el índice de mortalidad materna más baja de la historia. Entonces esto quiere decir que cuando estamos más cerca de la mujer con una política concreta hay cosas que se pueden hacer".



Por otro lado, Frana mencionó estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de España que muestran un crecimiento en las prácticas de aborto tras la legalización, por lo que en ese sentido expresó: "Cuando se asume el aborto a una categoría de derecho se toma como una práctica habitual, y eso es lo que no comparto".



"Creo que el aborto debe ser una práctica a realizarse en casos excepcionales y quizás eso también deberíamos analizarlo", remarcó y puntualizó: "No quiero penalizar a ninguna mujer que se realice una práctica de aborto y tal vez ese artículo de despenalización lo vote como un signo de que no es intención penalizar a las mujeres".



Asimismo y para cerrar, la diputada por el bloque Frente para la Victoria-PJ comentó que "el Colegio de Abogados de la ciudad de Santa Fe dijo que este proyecto no pasa el examen constitucional porque nuestra constitución y el código que se dictó en 2015 habla de que el ser humano comienza en el momento de la concepción" y criticó que no se pusieran las mismas energías y énfasis para "erradicar la pobreza" .

Fuente: Uno Santa Fe