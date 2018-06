Señor Contigiani: no pasa por lincharlo, pasa por que está en el partido equivocado

Contigiani dice que "Los que me quieren linchar, que me linchen", pero lo que no dice es que so postura es contraria a la carta orgánica de su propio partido, ergo, está en el lugar equivocado

Contigiani dice que "Los que me quieren linchar, que me linchen", pero lo que no dice es que so postura es contraria a la carta orgánica de su propio partido, ergo, está en el lugar equivocado, defrauda a sus votantes y lo que tendría que hacer es renunciar.

No voy a hablar en nombre del Partido Socialista (PS) de la argentina, dijo Luis Contigiani. El diputado por Santa Fe abandonó el bloque socialista luego de recibir fuertes críticas desde el seno del partido por su posición en la ley del aborto.

"Fui votado en el marco del Frente Progresista Cívico y Social de santa fe, compuesto por ocho partidos", recordó Contigiani, y agregó: "hay diferentes opiniones en el seno de ese frente". En tanto, reconoció el PS tiene una "postura centenaria" respecto a la despenalización del aborto y que la respeta.



"Estamos en el campo del humanismo, no de ideología", dijo el ex ministro de la Producción de Santa Fe quien defendió su postura en contra del proyecto de ley. "Voy a hablar en nombre de la libertad de conciencia. Creo que estamos ante un debate no de línea ideológica y paritaria. Lo estamos haciendo desde la cosmovisión de cada uno, de ideas profundas sobre la vida humana, la justicia y la defensa del que menos tiene", manifestó.



Contigiani afirmó que ninguno de los diputados presentes "quiere la muerte de nadie" y pidió "respetar" la mirada de cada y hablar de "libertad de conciencia". En ese sentido, dijo que "lamenta" y que "le duele" las diferencias que mantiene respecto a este tema con algunos "compañeros de lucha".



El diputado por Santa Fe dijo que "no hay ningún argumento y causa para eliminar una vida en la Argntina", y apuntó: "No hay un acto mas revolucionario que defender la vida y la justicia social en una Patria".



"Estamos ante dos vidas", dijo el legislador que argumento su mirada sobre el tema. "Hay dos vidas individualizadas, diferentes. Tenemos que defenderla", señaló.



Si bien dijo que entiende los "riesgos de la mujer en la clandestinidad", pidió ver "la otra parte": "Lo que se va a ir en esa bolsa de basura, un embrión de 14 semanas. Tiene ojos, retina, duerme con la madre. Tiene identidad genética, es una criatura, es un ser humano. Entonces, en la falta de salud pública, no solo se nos va la mujer -que es nuestro dolor y me angustia- también se nos va en una bolsa de residuo esa posibilidad de vida que una nación no puede defender".

Fuente: UNO Santa Fe