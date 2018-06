"Un embrión dista de ser considerado una persona", argumentó Cantard

El diputado santafesino Albor Cantard argumentó su voto a favor de la legalización del aborto en la extensa jornada de discusión que continúa en la Cámara de Diputados de la Nación.



"No se trata de una discusión entre quienes están a favor del aborto y quienes no, y mucho menos de quienes están a favor o en contra de la vida, el tema central de la discusión es si sancionamos con prisión a aquella mujer que decide interrumpir un embarazo no deseado, o si por el contrario despenalizamos esta práctica durante las primeras 14 semanas de gestación", dijo el legislador de Cambiemos.



"Es el Estado el que debe garantizar que se haga en un ambiente de salubridad adecuado, esta es una cuestión de salud pública", señaló para enumerar datos de mortalidad que afirmó que "justifican su voto".



Por último diferenció "el concepto de vida del de persona, si bien el embrión tiene vida dista mucho de ser considerado una persona, y eso justifica la despenalización hasta la semana 14".



"Si consideramos al embrión como persona, como justificamos que este Congreso haya aprobado por mayoría la ley de fecundación asistida que regula un uso masivo de embriones congelándolos y descehándolos también masivamente", dijo.



"Me inclino por la opción de darle a la mujeres la posibilidad de una decisión autónoma", agregó.

Fuente: La Capital