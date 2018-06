El Gobierno dio a conocer los detalles del acuerdo stand by con el FMI: inflación de un dígito en 2021 y déficit cero en 2020

La "Carta de intención, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico entre Argentina y el FMI", consta de 33 carillas, y fue enviada a la directora del Fondo, Christine Lagarde.

La nota -firmada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, reclama al FMI el "apoyo al plan económico" del Gobierno.

"El plan ha sido diseñado por el Gobierno argentino y consideramos que es el adecuado teniendo en cuenta nuestra situación política, económica y social actual", subrayó el Poder Ejecutivo.

El Gobierno de Mauricio Macri acordó un crédito de u$s 50.000 millones en modalidad stand by, de los cuales el primer tramo, de u$s 15.000 millones, llegará en los próximos días. El ministerio de Finanzas anunció ayer que la mitad de ese monto se destinará a satisfacer la demanda de dólares en el mercado local.

Fuente: Ámbito