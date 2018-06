En un clima de extrema paridad, continúa en la Cámara de Diputados el debate por la legalización del aborto

Luego de más de 16 horas de debate en la Cámara de Diputados, comenzaron a despejarse algunas dudas claves de cara a la votación en la que se definirá al legalización del aborto. Como se esperaba, los indecisos serán los que resolverán el resultado, que se empieza a vislumbrar a medida que avanza la sesión.

Cuando la votación se encaminaba a ser un triunfo de quienes rechazan la iniciativa, Sergio Ziliotto, del bloque Justicialista, anunció que Melina Delú y Ariel Rauschenberger, también diputados de La Pampa, votarían a favor. Esto cambió todo el panorama, porque tanto Delú como Rauschenberger eran considerados como votos en contra.

Ahora los números dan 128 votos a favor, 126 en contra y una abstención. Sin embargo, desde ambos espacios deslizaron que los legisladores, llegado el caso, se pronunciarían en contra.

Cuando se acerca el final de una sesión maratónica, las gestiones de ambas partes no cesan. Rogelio Frigerio, ministro del Interior, está muy activo tratando de inclinar para el lado a favor a quienes aún permanecen con dudas. Y Mauricio Macri está siguiendo el debate.



En el PRO, Nicolás Massot actúa de operador de quienes rechazan la interrupción voluntaria del embarazo.

Quienes impulsan la ley achicaron mucho la brecha. Según pudo confirmar este medio, los indefinidos Jorge Franco (Frente de la Concordia Misionero) y Héctor Stefani (Cambiemos) votarán a favor de la norma. Y el radical José Luis Riccardo, que había anticipado su abstención, también acompañará el proyecto.

Así las cosas, la única que se abstendrá será Alejandra Vigo, que adelantó su decisión en su discurso. "Son todavía más las dudas que las certezas que tengo", reconoció. "Estamos ante la existencia de dos vidas, la de la madre y la del niño por nacer", dijo, al tiempo que planteó: "Nos preocupa a todos el aborto clandestino, las condiciones inhumanas y el entorno vulnerable en el que muchas mujeres se practican el aborto".



"Me preocupa mucho en qué se ha pensado desde el Gobierno para readecuar la capacidad sanitaria del país, con qué recursos, cuáles son los recursos que se están asignando…", agregó y anunció: "Voy a solicitar que se me permita abstenerme en este debate: el Gobierno ha salido de la cancha y quiere que las provincias y los municipios hagan lo que puedan para enfrentar una cuestión que hay que resolver, pero que debe estar respaldada por las políticas públicas".

El otro indeciso que no se había expresado era Facundo Garretón (Cambiemos), quien también se pronunció en contra en el recinto. "Estoy en contra del aborto y a favor de las dos vidas, pero es una opinión personal basada en valores y convicciones y a esto hay que analizarlo desde un punto de vista de la salud pública", expuso y criticó la penalización al asegurar que "la criminalización no tuvo un efectivo disuasorio".

Tras celebrar del debate que tuvo lugar en los últimos meses, Garretón indicó: "Entendiendo que la despenalización puede ser una gran herramienta, pero basado en las grandes dudas que tengo, sobre todo en cómo se puede implementar en la Argentina, y teniendo en cuenta que represento a Tucumán, donde la mayoría se opone, decidí emitir mi voto en contra".



A pesar de que le panorama no sea alentador para los pro aborto -contando que David y Lotto votarían en contra-, aún no dan la votación por perdida ya que alguna ausencia de algún diputado que, en principio, votaría en contra, los pondría de nuevo en la pelea.

Casi no hubo cruces durante la sesión. Y la gran mayoría de los legisladores dieron su discurso y luego se retiraron de sus bancas. Muchos cruzaron a sus oficinas en el anexo y otros se quedaron en el salón Pasos Perdidos, hablando con asesores y periodistas. Un dato que refleja esto es que, luego de la apertura del debate, casi no hubo quórum en ningún momento.

Sí hubo discursos destacados de quienes ya se conocía su postura, pero que igualmente hicieron ruido. Por ejemplo el de Nicolás Massot, jefe de la bancada del PRO, quien dijo que la ley es una "legalización irrestricta" y negó que se tratara de un tema de salúd pública: "No es cierto".



"Nunca nos ocultamos en ninguna obediencia debida, nunca antepusimos el verticalismo político frente a las convicciones. Y nunca eso nos llevó a ocultar el verdadero problema que hoy estamos discutiendo. Yo debo decir que durante muchos años fui kirchnerista en esto", completó el diputado, generando el murmullos de varios de sus pares.

A favor del texto, uno de los más destacados y aplaudidos fue Daniel Filmus, quien apuntó contra quienes en su momento votaron en contra de la ley de Educación Sexual: "Lo que estamos discutiendo acá, tarde o temprano va a ser legal en la Argentina, tenemos que escuchar la voz de la gente y hacerlo cuanto antes, porque si no va a seguir habiendo más muertes".

Pero esto no significa que la ansiedad y la impaciencia no dominaran la jornada. Todo se "cocina" en las afueras del cuerpo, en donde el "poroteo" es constante y las elucubraciones no faltan. Los números son variados y difieren según quién los comunique.

A Emilio Monzó se lo ve activo. En más de una ocasión bajó hasta las bancas para hablar con ciertos diputados, como Agustín Rossi y Graciela Camaño. Cuando se ausentó fue reemplazado por José Luis Gioja, vicepresidente primero de la Cámara. Monzó es uno de los más observados ya que se especula mucho con la posibilidad de que tenga que desempatar. Aunque el conteo que manejan en Cambiemos dé en contra de la legalización.

Una diputada ferviente militante "a favor de las dos vidas" ilustraba así la incertidumbre que reinaba en el Parlamento: "El que dice que tiene números reales está mintiendo. Cambia constantemente y no está nada dicho. Podemos perder, no doy nada por sentado".



Lo que emparejó la cuestión y dio esperanzas a los promotores del proyecto fue que José Ignacio De Mendiguren (Frente Renovador), Alejandro García (Cambiemos), Roxana Reyes (Cambiemos, iba a votar en contra y lo hará a favor) y Luis Beder Herrera (también cambió a favor), habían decidido acompañar.

Hay una gran expectativa por los cierres ya que allí se escucharán las principales voces, a favor y en contra, de cada bloque. A excepción del Frente para la Victoria, donde casi por unanimidad acompañan la iniciativa, en el resto de las bancadas deberán dividirse el tiempo de cierre entre dos diputados con diferentes posturas.

