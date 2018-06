¿Quién es Diego Daniel B. B, el empresario Rafaelino acusado de abusar sexualmente de sus hijas?

La noticia sacudió a toda la Ciudad y rápidamente se esparció por lugares públicos.

Quién es Diego Daniel B. B, fue la pregunta. Va mos a rememorar la noticia:

Se trata de Diego Daniel B. B. de 44 años quien sería imputado la semana próxima. Además trascendió que ya contaría con antecedentes por hechos similares.

De manera extraoficial se conoció que la semana próxima se estaría imputando penalmente, a un empresario de la vecina ciudad. Se trata de un delito aberrante que se ubica entre los más severos en cuanto a su pena.

La Fiscalia que llevó a cabo la investigación judicial consideró la existencia de pruebas suficientes para llevar a cabo la audiencia imputativa del ciudadano Diego Daniel B.B de 44 años quien habría abusado sexualmente de sus hijas biológicas, dos niñas cuyas edades actuales oscilan entre los 13 y 17 años, pero que el hombre las hostigaba y ultrajaba desde muy pequeñas bajo amenazas de que si hablaban atentaría contra su propia madre.

El Ministerio Público de la Acusación estimó que de la existencia de los elementos reunidos en la investigación surgió la probabilidad de que este sujeto sea imputado como autor o partícipe del delito mencionado, por ende decidió imputar por el delito que atenta contra la integridad sexual de las menores, agravado por el vínculo de consanguinidad que lo une con las mismas.

También trascendió que el sujeto ya tendría antecedentes del mismo tenor, habiendo golpeado y abusado sexualmente a un joven hace algunos años atrás.

Esperamos que las autoridades judiciales intervinientes se avoquen de lleno a este desagradable hecho y que el rigor penal de la ley vigente condene a esta persona que se encuentra dentro de la sociedad, y no solo le ha arruinado la vida a estas niñas, que son sus propias hijas, sino también que su libertad pondría en riesgo a cualquier otra persona que pueda caer bajo su condición delictual.

No sólo la ley es clara y prohíbe publicar su nombre, si no que la ética periodística también lo indica. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, máxime en un delito tan aberrante como este. Esa es la razón fundamental por la cual no publicamos su nombre, por supuesto que lo sabemos y cuando estemos en condiciones legales, pero por sobre todo, morales, no les quepa la menor duda que lo vamos a hacer.

Un dato importante: El imputado en forma habitual frecuenta un conocido espacio público y es reconocido por sus aportes y en alguna oportunidad donaciones a entidades de bien público, lo que de comprobarse sus aberrantes hechos, lo convertirían en un verdadero farsante.

Diego Daniel B. B. de 44 años. seguramente hoy te lo encontraste y charlaste con él y le diste un abrazo y hablaste de negocios...