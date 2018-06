GUR con tonfa y gas pimienta: El SEOM lo rechaza

El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) rechazó oficialmente el proyecto que había presentado el concejal Lisandro Mársico para habilitar a los agentes de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) a que lleven una tonfa y gas pimienta, como herramientas de defensa.

Quien llevó la postura del gremio fue la Secretaria Adjunta, Analía Volz, quien indicó a la prensa que "el principal motivo por el cual rechazamos la propuesta es que no está incluido en la normativa. Cuando se creó el decreto de la Guardia Urbana Rafaelina se determinó que sus funciones sean de prevención, de atención, de interceder ante otro organismo. Pero nunca tuvieron ni tienen el poder de policía". Y fue contundente con las cifras: "el 80% no está de acuerdo en tener esas herramientas".

"Como les expliqué a los concejales, la ley 9286, no contempla estas funciones, porque son nuevas, que asumió el Estado y hay un vacío legal con respecto a esto. Entonces, al no ser policía, es complicado poder acercarse a un vecino o ante una problemática, con una herramienta que puede llegar a ser contraproducente: puede generar más agresiones que si iría a intermediando con el diálogo, tratando de que el conflicto se disuelva", completó.

"Estamos tratando de conseguir un protocolo de acción a partir del Comité de Seguridad e Higiene", indicó Volz y agregó: "por lo menos, con algunos lineamientos básicos sobre cómo actuar. No se pueden prever todas las situaciones".

Con respecto a los 25 nuevos agentes, sentenció que "son necesarias, porque tienen que ir de a dos en las recorridas. No puede ir un solo agente en moto, en un sector en donde se sabe que hay conflictos, problemáticos. Así, van a poder trabajar en conjunto, de a dos", completó.

Por su parte, el autor del proyecto, Lisandro Mársico, comentó que "ellos entendieron que lo presenté para poder dotarlos de herramientas de defensa y destacaron eso. Pero ellos entienden que no es conveniente. No cuento con los votos para poder avanzar con el proyecto. Lamentablemente, no tuvo el consenso necesario. Para mí, estas herramientas junto con un curso de defensa personal, son instrumentos con lo cual hay que dotar a los agentes de la GUR", completó.

