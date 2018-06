“Ya no llega el alumbrado público en la factura de la EPE”

Además informó que se puso a disposición de la empresa un pago por el monto que las áreas técnicas del Gobierno de la Ciudad estiman que corresponde abonar desde la rescisión del convenio, y anunció que se impugnaron las facturas enviadas por la EPE. Reiteró que “las cuestiones sobre las que requerimos explicaciones son simples y concretas: el monto de la tarifa y el cálculo sobre el que se determina el consumo”.

“Quiero contarles que hoy honramos el compromiso que asumimos con todos los santafesinos y pusimos a disposición de la EPE un pago por los montos correspondiente a los últimos días del mes de abril y el mes de mayo”, anunció el intendente José Corral en referencia a la Cuota de Alumbrado Público. Y enfatizó que “lo hacemos sobre la base de los cálculos que hicieron nuestras áreas técnicas, porque como siempre dijimos y siendo el dinero de todos los santafesinos, vamos a pagar lo que corresponda”.

Según se informó, el Municipio impugnó esta mañana ante la EPE las facturas que fueron enviadas el pasado martes y que por el concepto de Cuota de Alumbrado Público sumaban más de $ 22 millones de pesos correspondientes a los consumos de los meses de abril y mayo.

En ese sentido, el mandatario local informó que puso a disposición de la empresa de energía un pago por $ 9.2 millones, que -de acuerdo a los informes de las áreas técnicas del Gobierno de la Ciudad-, corresponde abonar por el periodo desde que se rescindió el convenio por el cual se cobraba a los vecinos la Cuota de Alumbrado Público, es decir, desde el 24 de abril.

Como se informara, gracias a la rescisión del convenio con la EPE, se eliminó de la factura de todos los vecinos la Cuota de Alumbrado Público, por lo que la reducción en las boletas llega hasta un 15 %.



Transparencia

“Nuestros estudios técnicos determinaron cuánto consume la ciudad por alumbrado, y esa es la cifra que vamos a pagarle a la EPE. Esa información está disponible para que cualquiera la pueda revisar. Como siempre dijimos, y siendo el dinero de todos los santafesinos: vamos a pagar lo que corresponda”, aseguró el mandatario local, y remarcó que “para eso, todos tenemos que suministrar información y transparentar los números. Arrancamos por casa: quedan a disposición los dictámenes que conformaron las áreas técnicas del municipio con el rigor técnico que los vecinos se merecen. Esa información está disponible para que cualquiera la pueda revisar”.

En ese punto, le pidió “a la EPE que haga lo mismo: que muestre con transparencia cuales son sus cálculos. Y no es novedad, lo venimos haciendo hace ya mucho tiempo. Son 6 las notas que ingresamos solicitando información desde 2012 a esta parte y nunca tuvimos respuesta. El Concejo tuvo la misma suerte. Los funcionarios de la EPE no comprenden que la empresa es propiedad de todos los santafesinos, no de sus funcionarios”.

José Corral anunció que “impugnamos por eso la facturación que nos fue notificada. Sobre la que insistimos: no recibimos detalle ni base de cálculo alguno y se encuentra muy por encima de nuestras estimaciones. Las cuestiones sobre las que requerimos explicaciones son simples y concretas: el monto de la tarifa y el cálculo sobre el que se determina el consumo”.

Finalmente, recordó que “el pasado miércoles le solicitamos una reunión al Gobernador por este tema y esperamos que se concrete. Seguimos apostando al diálogo y nos encontramos a disposición, para poder encontrar soluciones de conjunto, sobre la base del intercambio de las áreas técnicas y la información contrastada”.

Fuente: Agenciafe