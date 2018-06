La libre flotación, suspendida hasta el 20-J

El Gobierno suspenderá hasta el 20 de junio el intento de liberar el tipo de cambio y la política de flotación limpia. Ese día deberían liberarse los u$s15.000 millones comprometidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con lo que, esperan en el oficialismo, volverá a haber la suficiente cantidad de dólares para ofrecer al mercado como para que el precio pueda volver a estar bajo dominio público. Y que no traiga complicaciones financieras durante la transición hasta que se concrete la llegada del dinero prometido. Mientras tanto, los anuncios de liberalización del mercado cambiario quedan congelados.



Al Banco Central no le tembló el pulso para terminar con la decisión de dejar flotar el dólar y de volver a la política que sostuvo desde que Federico Sturzenegger llegó a la entidad. En el directorio del banco se dieron cuenta de que no son tiempos para relajarse y que, al menos por ahora, el mercado no es el aliado para mantener la tranquilidad cambiaria, y que continuará midiendo la capacidad de reacción por varias jornadas más. El cambio de estrategia (48 horas después de haberla aplicado) fue mencionado sin eufemismos ayer en el Comunicado de Política Monetaria de la entidad: "En lo que hace al régimen monetario, se ratifica la política monetaria de metas de inflación con la tasa de interés como instrumento y el esquema de flotación cambiaria, con intervenciones eventuales ante dinámicas disruptivas". Por "dinámicas disruptivas" el BCRA entiende operaciones como las de última hora del lunes, cuando al cierre del mercado y en circunstancias en que la entidad mantenía controlado el precio del dólar sin intervenciones por debajo de los $26,20, dos compras de bancos medianos sorprendieron llevando la divisa al cierre de $26,45. Desde el Central se recordaron movimientos similares en tiempos de la última corrida cambiaria, y se optó el mismo lunes por volver a las intervenciones selectivas para frenar la ronda de especulaciones al alza. Así, el dólar cerró ayer a $26,39, con ventas por casi u$s700 millones (ver nota aparte).

El viraje a la "flotación sucia" se mantendrá hasta el 20 de junio. Ese día debería presentarse en sociedad el acuerdo cerrado con el FMI en Washington; y, en consecuencia, tendrían que liberarse los u$s15.000 millones comprometidos para el primer tramo del pacto. Una vez que llegue ese dinero, el dominio del partido cambiará de manos casi de manera inmediata. La estrategia oficial es simple. Los dólares del FMI será utilizados para dos fines: pago de los vencimientos de deuda pendientes hasta fin de año por un total de aproximadamente u$s9.000 millones y cobertura del déficit primario mensual. Este segundo objetivo implicará que el Ejecutivo debe colocar parte de los u$s6.000 millones restantes en el mercado local, para obtener los pesos necesarios para cubrir el desequilibrio primario; lo que aumentará sustancialmente la oferta de divisas en la plaza cambiaria. El agente financiero oficial para la colocación de estos dólares será el Banco Nación. A su vez la entidad que maneja Javier González Fraga las venderá estratégicamente según las necesidades fiscales y, porque no, los movimientos cambiarios que vayan apareciendo en el mercado. Dicho de otra manera, el Tesoro, a través del Nación, podrá manejar la oferta de divisas y, en consecuencia, el precio del dólar; y respetando la promesa de una flotación libre. En definitiva no sería el Central el que intervendría, sino un operador habitual del mercado cambiario (el Banco Nación) colocando divisas que necesita para los requerimientos de su principal cliente (la Nación).

Especula el gobierno que en realidad el problema que habrá en ese momento es cumplir con otro de los requerimientos pétreos del acuerdo cerrado el jueves pasado en Washington. El FMI exigió que el dinero a prestar no financie corridas; con lo que, en consecuencia, el tipo de cambio deberá estar actualizado en los niveles del acuerdo durante toda la vigencia del stand by. Esto quiere decir que el gobierno no deberá dejar que la divisa se retrasa y que acompañe la evolución de la inflación.

Se llega así a la pregunta más importante para todo el 2018 en lo que respecta al tipo de cambio: ¿cuánto deberá valer el dólar hasta fin de año? Si siguiera la evolución de los precios pactados con el FMI, y que determinaría una evolución para todo el año de 27%, el valor debería ubicarse entre los $28 y 29. Los operadores lo ubican algo más arriba. Según los cierres de ayer del Rofex, para diciembre esperan un precio de 30,39 pesos. En cualquiera de los dos casos, se estaría cumpliendo el compromiso cerrado con el FMI.

Fuente: Ámbito