El Merval se hundió 3% y bonos en dólares hasta 3,4% (el riesgo país supera los 500 puntos)

Con los bancos y las energéticas entre los sectores más afectados, el panel líder se hundió un 3% a 30.749 puntos, luego de ganar un 5,1% en el transcurso de las dos ruedas previas.

El optimismo que generó el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una ayuda de hasta u$s 50.000 millones quedó en segundo plazo para el mercado, que se volvió a mostrar cauteloso por variables como la alta inflación, la desaceleración del crecimiento y la conflictividad social (la CGT anunció este martes un paro general para el lunes 25 de junio).

Ante este panorama, las principales mermas las anotaron las acciones de Metrogas (-6,5%); Grupo Financiero Galicia (-5,5%); y Distribuidora de Gas Cuyana (-5,5%). Los únicos dos papeles "se salvaron" del derrape general pertencen al sector del agro: Agrometal trepó 3,3%; y Cresud, un 0,8%.

En lo que respecta al volumen de negocios se registró el monto más bajo de junio: apenas $ 690 millones.

Operadores dijeron que en medio de un reacomodamiento general del mercado, la baja del dólar mayorista también influenció a la retracción bursátil.

"En general sigue existiendo mal humor hacia Argentina; no solo cayeron las acciones, los bonos cedieron mucho también. La baja de tipo de cambio llevó a los precios de acciones hacia terreno negativo", indicó a ámbito.com María Laura Segura, del Grupo SBS.

"El tipo de cambio termina influyendo de manera indirecta en las acciones", coincidió Ramiro Marra, director de Bull Market. Aunque también atribuyó la baja del día a "la incertidumbre del corto plazo" que "no da estabilidad a la economía", sin dejar de mencionar que la intervención del BCRA en la rueda (vendió u$s 695 millones) "no fue bien tomada por el mercado".

• Bonos

En el segmento de la renta fija, los principales bonos en dólares (que cotizan en pesos) sufrieron bajas importantes, sobre todo en el tramo largo, con retrocesos superiores al 3%.

El más perjudicado fue el bono a 100 años, que se hundió un 3,4%. Luego le siguieron el Argentina 2027 (-2,9%); y el Argentina 2037 (-2,5%). En tanto, el Bonar 2024 perdió un 1%; y el Bonar 2020, un 0,9%.

"Los bonos no logran hacer pie ni siquiera con el megapaquete del FMI, y de ahí que los inversores continúen buscando refugio en los títulos más cortos, a la espera de contar con claridad sobre la capacidad política para implementar los desafiantes compromisos macro", indicó un experto del mercado.

En tanto, el riesgo país, que mide el JP. Morgan trepó un 3,3% y volvió a superar los 500 puntos básicos (cerró en 503).

Fuente: Ámbito