CGT: el Gobierno analiza que el aguinaldo no pague Ganancias

Contra reloj y para evitar que la CGT vaya al paro, el Gobierno analizaba este lunes ofrecer a la central sindical que el aguinaldo no pague impuesto a las Ganancias y la creación de una comisión en el Ministerio de Trabajo que frene los despidos. Se trata de dos de las demandas cegetistas.

Aunque está programada una cita para este martes entre el Gobierno y la cúpula sindical, no estaba confirmado dónde sería, ni su horario ni qué funcionarios participarían. Se decía que posiblemente sería en el Ministerio de Trabajo. Si fuera en esa cartera -y no en la Casa Rosada, como el jueves de la semana pasada- sería un indicador de que posiblemente no haya acuerdo.

Otra pista será el tamaño de la delegación gremial. Si hay margen para negociar, sería numeroso. En caso contrario, solo concurría el triunviro.



En la previa, según el mapeo que hizo Clarín, es mayoritaria y genérica en los distintos clanes sindicales, la mirada de que la propuesta del Gobierno hasta ahora era insuficiente para abortar un paro general, que se haría antes de fin de mes.

De las 5 demandas de la CGT, hasta ahora el Gobierno solo había contestado a tres. Prometió un decreto para reintegrarle los más de $ 4.000 millones que se le adeudan a las obras sociales sindicales, subió 5% la pauta salarial oficial (del 15% al 20%) y habría un compromiso a no buscar avanzar con cambios en las indemnizaciones laborales.



Del rosario de demandas de la CGT, las más difíciles parecían que el aguinaldo no pague Ganancias en junio y evitar los despidos en el sector público y privado hasta por lo menos fin de año.

“Vemos que se avecina una recesión fuertísima y que se puede venir una ola de despidos ", dijo a Clarín un jerárquico cegetista.



Sobre Ganancias, desde el Palacio de Hacienda indicaron a Clarín que el pedido iba a ser discutido en la reunión de hoy y que no podían adelantar nada.

En fuentes sindicales dijeron que el Gobierno estudiaba crear en el Ministerio de Trabajo una comisión para evitar los despidos. Para los empresarios ese mecanismo solo serviría para el sector público, no para el privado. “No es algo razonable ni admisible”, fijaron posición en la UIA.

El reintegro de fondos a las obras sociales será bien recibido por los gremios, pero por si solo es insuficiente para evitar el paro. Tampoco la suba de las paritarias al 20%.



"La plata de las obras sociales es de las obras sociales. Prometen elevar el techo de la paritaria al 20%, pero nosotros queremos que 20% sea el piso", dijeron a Clarín desde un gremio del transporte.

Los gremios plantean la reapertura de paritarias, quieren eliminar los topes. En la práctica, igual ocurriría: la cláusula de renegociación, con una inflación que se perfila por encima de los 25 puntos, llevará todo en esa dirección. Encima, Federico Sturzenegger, eliminó la pauta anual. Es decir: el Gobierno no tiene previsión propia pero pide que los gremios acepten un tope de 20 puntos.

Luego de la reunión con funcionarios, los sindicalistas participarán de una mesa chica de la central y, posteriormente, del Consejo Directivo de la CGT. Allí mismo podrían hacer el anuncio de una medida de fuerza general y nacional, en caso de que las negociaciones fracasen..

En torno a los triunviros lo daban este lunes por hecho. Hay, incluso, fechas en danza. La más cercana apunta al martes 19, es decir dentro de una semana. Otras apuntan a fin de mes: el 26 (ese día juega la selección Argentina en el Mundial de Fútbol) o el 28. En la mesa de coordinación del Gobierno se pidió este lunes hacer un esfuerzo para “reencauzar la relación con la CGT”. Se verá si ocurre.

