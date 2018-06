Mauricio Macri lanzó el plan contra el narcotráfico y pidió el apoyo de jueces, legisladores y gobernadores

El presidente Mauricio Macri instó a los jueces federales, gobernadores y legisladores a dar un fuerte combate contra la mafia de las drogas, advirtió que su administración no tolerará "un Estado socio del narcotráfico" y alertó de que esta lucha debe convertirse en una política de Estado.

Macri presentó de esta manera el plan "Argentina sin narcotráfico" ante más de 300 jueces federales, legisladores y unos 10 gobernadores. Rodeado por los mandatarios provinciales y su gabinete, el Presidente deslizó una abierta crítica al gobierno de Cristina Kirchner al sostener que "aquí hubo un Estado que no hizo nada para frenar el narcotráfico".



Inmediatamente, Macri alertó de que "los argentinos decidimos cambiar y parte de ese cambio significa no querer volver a atrás. No queremos que nos mientan, no queremos corrupción, no queremos parches a problemas de fondo, no queremos un Estado socio del narcotráfico, que no hizo nada para pararlo. Hace dos años asumimos el compromiso de darle pelea juntos porque queremos vivir en paz".



El plan "Argentina sin narcotráfico" que lanzó el Presidente ante jueces federales contempla un amplio listado de medidas que se llevarán adelante y otras que se vienen trabajando desde la Casa Rosada en todo el país. Las principales directrices de este plan que lanzó Macri son las siguientes:



Nombramiento de jueces y fiscales. Se impulsó en el Senado un proyecto de ley para designar 94 jueces federales y 85 fiscales en todo el país para atender las causas de narcotráfico. Esto aliviará la tarea de los magistrados sobre todo de provincias del NOA y el NEA, que es donde se concentra la mayor cantidad de casos relacionados con las drogas. Según el Ministerio de Justicia que lidera Germán Garavano, existen unas 150.000 causas judiciales sólo vinculadas al narcotráfico. Esta medida no implicará la creación de juzgados con estructuras sino de magistrados.

Selección de jueces. Se incluirá un sistema de declaraciones de bienes más detalladas y estrictas para los jueces y los concursos serán televisados y online, a la vez que habrá un nuevo filtro de la AFIP para exigir mayores cruces de datos del patrimonio de los magistrados.



Código Penal. El 21 de junio el Poder Ejecutivo va a elevar el proyecto del nuevo Código Penal que contempla un agravamiento de penas para los casos de delitos de narcotráfico, las penas con la comercialización del paco y medidas más estrictas en esta lucha. "Hay un fuerte compromiso del Gobierno de respaldar la tarea de los jueces que investigan causas de narcotráfico", dijo Garavano en este sentido.

Radarización y fronteras. Se buscará potenciar los controles en las fronteras y tener una mayor presencia de las fuerzas de seguridad aunque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, descartó de plano que las Fuerzas Armadas vayan a estar directamente involucradas en operativos de narcotráfico. En las fronteras se anunció que se instalarán dos grandes radares modernos de INVAP y 3 puntos de radarización inteligente y drones que podrán recorrer toda la frontera.

Macri destacó hoy que durante su gestión "hay 40% más de detenidos y se incautó casi 1000% más de drogas sintéticas, además de cocaína y marihuana".



Lo escuchaban atentos el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y los jueces federales Claudio Bonadio, Daniel Rafecas, Ariel Lijo, Rodolfo Canbioba Corral, Mariano Borisnky y Martínez de Giorgi, entre otros. También estaban los gobernadores Horacio Rodríguez Larreta (CABA), Gerardo Morales (Jujuy), María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Alberto Weretineck (Río Negro), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Uñac (San Juan), Juan Schiaretti (Córdoba) y Miguel Lisfschiz (Santa Fe).



Desde el Gobierno estuvo casi todo el gabinete a pleno, empezando por la vicepresidente Gabriela Michetti, Bullrich, Garavano, Marcos Peña, Eugenio Burzaco, Pablo Clusellas y Gerardo Milman, entre otros. También estaban los legisladores Federico Pinedo, Miguel Pichetto y Emilio Monzó.

Fuente: Infobae