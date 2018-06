Las causas de la suba del dólar y por qué el miércoles 20 será un día clave

¿Cuál es el techo para la divisa estadounidense? La mayoría de los analistas no arriesgan el punto de equilibrio, pero no se duda que la tendencia será ascendente

El dólar subió en la última hora del mercado de cambios. La ausencia de vendedores hizo que las pocas operaciones, casi todas de empresas y bancos, provocaran el salto de la divisa de más de 3%. Si se toma la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar, al día de hoy, el alza emparda el rendimiento de las Lebac.

Pero el sobresalto no fue solo en la Argentina. El peso mexicano cayó a $ 20,96 por dólar y se acerca al techo psicológico de $ 21. El real cerró estable después de la fuerte caída de la semana pasada y en Chile la divisa norteamericana tuvo una leve suba que se acentuó por la baja del cobre, el principal ingreso de exportaciones de los trasandinos.

A 48 horas de que la Reserva Federal de los Estados Unidos anuncie la suba de tasas, los mercados se reacomodan sin comprender el discurso contradictorio de Donald Trump que exige que el mundo le compre a Estado Unidos al tiempo que revalúa su divisa y deja afuera del mercado a los productos norteamericanos. Pero es un problema que los inversores norteamericanos ignoran porque están con pleno empleo y subas de salarios. Los que están preocupados son los ciudadanos que pagan hipotecas que van a ver encarecer. Pero eso se compensa con lo que ganan en la Bolsa ya que las empresas de Estados Unidos están publicando balances con fuertes ganancias que lucen más por la baja de impuestos que aplicó Trump.



Es más, el enfrentamiento del fin de semana en Canadá del presidente de Estados Unidos con el G-7, fue olvidado porque el lunes se reunió con su colega de Corea del Norte, Kim Jong-Un. Las bolsas de Estados Unidos reaccionaron con subas de hasta 1,15% como ocurrió con el índice S&P 500. En Europa después de la volatilidad de jueves y viernes, reaccionaron los mercados y las Bolsas subieron hasta 3,43% como ocurrió con la castigada Milán. Madrid avanzó 1,56% y Londres 0,73%.



En este escenario, en la plaza mayorista local se negociaron tan solo USD 529 millones. La banca oficial estuvo ausente y desapareció la oferta de USD 5 mil millones del Banco Central de acuerdo a lo pactado por el FMI. De aquí en más el único que puede intervenir es el Tesoro a través del Banco Nación. El Banco Central deberá abstenerse de vender divisas.

La primera operación se hizo a $25,44 a las 11.15. Sobre el cierre las manos compradoras lo elevaron a $26,10, lo que representa 80 centavos sobre el precio del viernes. Por la escasez de vendedores, se concretaron pocas operaciones.

"Acá hubo demanda de los que vendieron los bonos argentinos en dólares que subieron su paridad, después de la noticia del arreglo con el FMI. Ellos vendieron con la noticia y los pesos los transformaron en dólar billete", dijo Juan Miguel Salerno de Compass Group.

En bancos y casas de cambio, el dólar subió 49 centavos a $ 26,44. El "blue" quedó rezagado y bajó a $ 26,10.

Mercado emergente

Pero la atención está puesta no solo en lo que sucederá martes y miércoles en la Reserva Federal de Estados Unidos, sino que la fecha más importante será el 20 de junio a las 17:00 cuando Morgan Stanley anuncie si la Argentina asciende de "mercado fronterizo" a emergente. Las declaraciones de uno de los directores, fueron favorables a la Argentina, pero no es el directorio quien decide la suerte del país, sino una encuesta que se hace entre los inversores del Banco. Esa encuesta está terminada y será evaluada por un comité. Unas pocas personas de la entidad conocen lo que sucederá con el país dentro de 9 días.

Las reservas, a todo esto, bajaron USD 10 millones, a pesar de que en el exterior por la suba del euro se ganaron USD 12 millones, pero se pagaron USD 42 millones a organismos internacionales y 1 millón a Brasil.

En el mercado de bonos de la deuda, el volumen se redujo considerablemente. La paridad de los bonos cayó porque aumentaron menos que el billete. El Bonar 2024, el bono de referencia en dólares, subió 2,11%.

En el mercado secundario, el Banco Central recompró $3.000 millones de Lebac que vencen en junio, por lo que el monto a licitar el martes que viene se redujo a $ 552 mil millones.

En la Bolsa, hubo cautela. El monto de negocios bajó a $853 millones y el índice Merval de las acciones líderes aumentó 0,83%, menos que el 3,02% que creció el dólar. El papel más sobresaliente fue Agrometal (+11,18%). La suba del dólar favorece a esta empresa que fabrica maquinaria agrícola. Petrobras (+5,36%), siguió recuperándose de sus fuertes caídas.



En Wall Street los ADR's (certificados de tenencias de acciones que cotizan en dólares) sobrevivieron. En el exterior hay un cambio en la mirada a la Argentina. Las alzas y bajas fueron equilibradas. Mercado Libre (+3,02%) rebotó después del traspié del jueves donde perdió más de 8%.

El comportamiento del mercado muestra que está buscando su equilibrio. Hay varios datos que deberán ser tomados en cuenta. El martes el Tesoro emite Letes en dólares y no anunció el monto que colocará. Una parte será para renovar vencimientos y tal vez tome algo más si los precios son convenientes. Además en pocos días ingresan los USD 15 mil millones del acuerdo con el FMI.

Por otra parte, se acerca la fecha del vencimiento del impuesto a las Ganancias y las empresas deberán vender dólares para no endeudarse. Luego viene el 20 de junio el día que se decidirá si la Argentina pasa a ser país emergente y la decisión será clave para el equilibrio de la divisa.

Pero a partir de allí hay pocos días hasta fin de mes cuando hay que pagar el aguinaldo. Todos estos datos, no favorecen a que el dólar esté desbocado, aunque la mayoría de los analistas no arriesgan cual es el punto de equilibrio. De lo que no se duda es que la tendencia va a ser ascendente. La Argentina tendrá un dólar "recontra-alto".

Fuente: Infobae