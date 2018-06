Comienza hoy la recta final del debate por el aborto en Diputados: buscarán darle dictamen de mayoría al proyecto

Desde las 15, y luego de que pasaran más de 700 expositores entre el 10 de abril y el 31 de mayo, la comisión conjunta de Legislación General, Legislación Penal, Familia y Mujer, y Salud de la Cámara de Diputados buscará darle al proyecto de legalización y despenalización del aborto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito dictamen de mayoría a favor de la norma, que será debatida en el recinto el miércoles en una sesión de al menos 20 horas.

Todo indica que la iniciativa obtendrá el dictamen a favor, aunque aún hay algunos legisladores indecisos. Tampoco es seguro que estén todos presentes. Si bien son 102 diputados los que integran las cuatro comisiones, serán 128 los votos los que se emitirán porque hay 23 que integran más de un plenario. Por ejemplo, Ivana Bianchi, del bloque Justicialista, votará cuatro veces porque integra todas las comisiones.

La de cabecera es Legislación General, presidida por Daniel Lipovetzky (a favor). Allí son 31 miembros y la pulseada, en principio, la ganan los que apoyan la despenalización con 17 votos. Hay 13 en contra y Fernando Espinoza, que figura como indeciso.

En la comisión de Salud, presidida por Carmen Polledo (en contra), hay más apoyo a la ley. De los 35 diputados, cerca de 20 miembros la acompañarán. Y en Familia y Mujer, que preside Alejandra Martínez (a favor), está más ajustada pero también se imponen los que acompañan la norma con 16 votos, de 31 posibles. Hay una indecisa, María Isabel Guerín, del Frente para la Victoria.



La única comisión en la que los que se oponen a la despenalización son mayoría es Legislación Penal, presidida por Gabriela Burgos (en contra). Allí hay 31 diputados y entre 19 y 20 rechazan la norma. Verónica Derna, del Frente de la Concordia Misionero, aún no definió.

El dictamen de esta tarde servirá para comenzar a tener una idea de cómo será la votación en el recinto, pero no le quitará la incertidumbre, ya que hay muchos diputados que no forman parte de las comisiones y que aún aparecen en la lista de indecisos. No se espera una diferencia de más de 4 votos, ya sea favor o en contra, y algunos ya hablan de desempate, que estaría a cargo de Emilio Monzó.

El lunes ya hubo cinco diputados que anunciaron su apoyo a la interrupción voluntaria del embarazo (Abel Furlán, Sofía Brambilla, María Isabel Guerín, Sergio Ziliotto y Jorge Lacoste) y otro que cambió de postura -iba a votar a favor- y anunció su voto en contra (José Luis Ramón).

El proyecto

El dictamen que se votará incluye los cambios al texto original. Ahora consta de 22 artículos y, si bien mantiene la posibilidad de abortar hasta la semana 14 (a excepción de que el embarazo haya sido producto de una violación, estuviera en riesgo la vida o salud de la mujer o si hubieran "malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina"), hubo modificaciones con el objetivo de acercar posiciones y convencer a los indecisos.



Uno de los ajustes más importantes fue la inclusión de la objeción de conciencia. Los médicos podrán negarse a realizar abortos, siempre y cuando se inscriban en un registro. Sin embargo, los hospitales o centros de salud tendrán que contar con profesionales dispuestos a cumplir la ley. Es decir, la objeción de conciencia sería individual y no institucional.

Algo parecido sucedió con las adolescentes de entre 13 y 16 años, en donde se remitió al Código Civil y Comercial, que indica que estos jóvenes "tienen aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física". Ahora, se agrega que si se trata de tratamientos invasivos, "la adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores", y que en caso de conflicto entre ambos "se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica".



Otro cambio fue poner a disposición de las mujeres que aborten consejerías interdisciplinarias pre y post intervención. Esto, sin embargo, no afectaría el plazo máximo de 5 días estipulado en el proyecto para la realización del aborto desde el momento en que la mujer asiste al centro de salud.

Fuente: Infobae