Corach no comprende que las auditorías son externas, lo demás es "trucho"

El jefe de Gabinete de la Municipalidad, Marcos Corach, reivindicó la calidad de los sistemas de auditoría interna que se implementan en el gobierno local pero también destacó que se realizan continuos controles externos que alcanzan administración de fondos, funcionamiento de programas e inversiones en obra pública, entre otros. De esta manera el funcionario salió al cruce de las declaraciones formuladas por el concejal de Cambiemos, Leonardo Viotti, a este Diario publicadas el domingo.

"Una vez más leí declaraciones del concejal de Cambiemos que demuestran un gran desconocimiento del funcionamiento del Estado, es preocupante la liviandad con la que se maneja. Habla de los controles externos sobre las cuentas públicas, a raíz del Concurso de Precios para auditar las cuentas del Concejo luego del escándalo de los viáticos.

Digo que demuestra desconocimiento porque el Municipio tiene permanentes controles externos, pero pareciera que a él le interesa más crear un órgano político de control externo que el control en sí mismo", aseguró Corach en una suerte de contraofensiva.

Según el jefe de Gabinete, "cada transferencia de fondos que el estado local recibe de la Nación o la Provincia tiene su correspondiente rendición de cuentas al organismo que otorga estos fondos, y ello conlleva un control previo a su aprobación". En tal sentido, detalló que "ejemplos sobran" en los que se realizan exhaustivos controles, entre los que mencionó los programas de Desarrollo Social, de Deportes, en el transporte público, en PRO.ME.BA, controles del propio Tribunal de Cuentas de la Provincia.

"Es preocupante que un concejal diga que los autocontroles no son controles reales, son tan reales y eficientes que por ejemplo, todos los Ministerios de la Nación cuentan con sus unidades de Auditoría interna. Claramente quiere instalar algo que es falso, desde el Ejecutivo no nos opusimos nunca a los controles externos, por el contrario, hicimos nuestros aportes al proyecto que se trató en el Concejo el año pasado. Esto ya lo dije hace poco más de un mes, es increíble volver a leer las mismas declaraciones. Ni estamos en contra ni el Intendente pone excusas. ¿Miente, miente que algo queda?", insistió Corach sin ocultar cierto malestar.

Viotti, consultado sobre el llamado a concurso de precios por parte del Concejo para contratar el servicio de auditoría externa de las cuentas del legislativo de la ciudad desde 2011, había cuestionado al Departamento Ejecutivo por sus "autocontroles".

Corach subrayó que "los controles internos no sólo son reales, son absolutamente necesarios". Además, consideró que "los mecanismos de control interno y externos tienen objetivos distintos: el control externo del que habla Leo es un control posterior, responde a las teorías clásicas de un estado burocrático, es un control correctivo, estos organismos tienen como característica común un diseño orientado fundamentalmente al control formal - legal, y al de regularidad (financiero-contable)" .

"Es indudable que los controles tradicionales ya no son suficientes. Desde hace varios años se habla más de rendición de cuentas que de control formal, porque en el mundo ha quedado más que en evidencia la insuficiencia del control externo para evitar hechos de corrupción o desviaciones de poder", aseveró Corach. Al mismo tiempo, resaltó que "uno de los desafíos de la actual gestión gubernamental es dar respuestas a la ciudadanía por la forma en que se usan los recursos públicos, en términos de eficiencia, eficacia y economía". "Para esto -continuó-, el trabajo que desarrollamos en la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión es fundamental, porque ejercemos monitoreo de la gestión pública y controles tanto previos como concurrentes, que resultan mucho más oportunos en torno a prevenir riesgos y evitar daños a la Administración".

Por último, el jefe de Gabinete detalló con amplitud las acciones impulsadas por el Ejecutivo para garantizar la transparencia. "Creo que a la ciudadanía le interesa mucho más que se evite cualquier desviación antes que se produzca el perjuicio. Por esto desde la gestión municipal ponemos tanto énfasis en la transparencia y en la calidad de la gestión pública. La publicidad de los actos de gobierno, el análisis de los potenciales riesgos, la revisión y mejora continua de los procedimientos, los controles sistemáticos y el monitoreo del desempeño, sumado a la evaluación que nos permite gestionar lo público con base en evidencia científica, son la mayor garantía para los rafaelinos sobre el correcto uso de los fondos públicos", enfatizó Corach. "Eso es control interno, es real y está a disposición de todos los rafaelinos en el portal de Gobierno Abierto. Allí está toda la información sobre las contrataciones públicas, sobre la ejecución del presupuesto, las obras, los servicios, el Boletín Oficial, las cuentas públicas, los programas y procesos e informes de Auditoría", expresó para luego destacar que "trabajamos cada día para sumar más información y ponerla a disposición de manera clara y entendible, invitamos a todos, también a Leo, a navegar un rato por la página".

Fuente: La Opinión