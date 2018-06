Macri: Ya no queremos un estado socio del narcotráfico

Dijo que el negocio narco creció a espaldas "de un gobierno que no hizo nada para pararlo". Lanzó un plan de trabajo, junto a jueces, para combatir el narcodelito.

El presidente, Mauricio Macri, aseguró que no quiere un Estado que sea "socio del narcotráfico", un negocio que, en su opinión, creció durante años a espaldas de un gobierno que "no hizo nada para pararlo".

"Los argentinos elegimos cambiar y parte de ese cambio también significa no querer volver atrás: ya no queremos que nos mientan, ya no queremos corrupción", dijo el mandatario durante la apertura de la jornada "Argentina sin narcotráfico" en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, en la que participan autoridades judiciales y políticas del país.

En ese sentido, hizo hincapié en que cuando faltan "valores como la verdad, el diálogo y la transparencia", se deja un "espacio peligroso" que pasan a ocuparlo la corrupción, el autoritarismo y "la extorsión".

"Así entran en decadencia las instituciones, se estanca el avance de la infraestructura, se dejan de respetar las leyes y el resultado es que perdemos el rumbo", advirtió Macri antes de denunciar que, durante años, el narcotráfico creció "a espaldas de un Estado que no hizo nada para pararlo".

Fuente: La Voz del Interior