Sí a la vida de los dos

Bajo este lema ayer por la tarde el centro rafaelino fue poblado por una importante cantidad de personas que respondieron a la convocatoria de Rafaelinos por la vida, personas autoconvocadas desde hace cinco años, que defienden la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Cuando se unen un espermatozoide y un óvulo ya es un nuevo ser.

Agrupamiento que manifiesta que sus fundamentos son absolutamente científicos, sin tomar en cuenta fundamentos religiosos o ideologías, creen en lo que dice la ciencia y que puede demostrarse en cualquier tipo de estudio que las mamás se hacen, y que fueron demostrados a lo largo del tiempo.

Por otra parte, ponen especial énfasis en destacar que "somos una agrupación que defiende la vida de la mujer, la vida de la mamá, no estamos en contra de la mujer, esto hay que recalcarlo, apoyamos a la mujer, obviamente que sabemos, porque a todas nos ha tocado un caso de cerca y no somos ajenos a la realidad que viven las mujeres y las distintas problemáticas que pueden llegar a tener, y decidimos acompañar a esa mujer, no dejarla sola, queremos que ese niño nazca y ayudamos a esa mamá para que pueda lograrlo, tanto durante el embarazo, como luego".

Pusieron de relieve también que "lo lamentable es que en muchos países en que se ha legalizado el aborto, se lo toma como un método anticonceptivo, acá hay que educar sobre lo que tiene que ver con la paternidad responsable, sobre el amor responsable, sobre la anticoncepción, educar a nuestros jóvenes, adolescentes y aún aquellas personas que quizás no entienden el sentido que es desde la concepción".

Recordaron que el caso "de Chiara, que es con el que se gestó el Ni una menos, es algo asombroso, porque fue asesinada porque estaba embarazada, entonces es lo que llama la atención. Nosotras estamos a favor del Ni una menos, pero también de ninguno menos, que todas las vidas valgan".

LA MOVILIZACION

El importante grupo que se congregó en la plaza 25 de Mayo se manifestó pacíficamente con banderas, bombos, globos y música, recorriendo el centro de la ciudad hasta la Jefatura de Policía y retornando al paseo público con un manifiesto. A su término, hablaron Mónica Schmutzer, Pablo Possetto, Nieves Torres y Silvia Fratti de Operto, concluyendo con la entonación del himno nacional. Los interesados en sumarse como voluntarios se pueden comunicar a [email protected]