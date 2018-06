El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, adelantó que el Gobierno no estaría dispuesto a concederle todos los reclamos a la CGT, por lo que el próximo martes podría decretarse el paro general

El martes finalizará el cuarto intermedio dispuesto por la CGT y el Gobierno en el marco de una nueva instancia de negociación iniciada el jueves. Ese día será clave en el futuro de un paro general, dado que, de no conseguir los puntos solicitados, la central obrera podría anunciar un paro general. En ese marco, el ministro de Trabajo aseguró que creen "en la voluntad de la negociación" y que "los paros nunca han sido útiles para modificar la realidad".

Ante la amenaza de un nuevo paro general, Jorge Triaca le advirtió a la CGT que en el Gobierno "creemos en la voluntad de la negociación y que los paros nunca han sido útiles para modificar la realidad".

Pese a ello, el funcionario demostró que el Gobierno considera los cinco puntos planteados por la CGT pero se mostró reacio a concederlos todos. Respecto al reclamo de no avanzar con una nueva Ley de Contratos del Trabajo , el Munistro aseguró que "si no existe consenso para que un artículo no esté, creo que tenemos que priorizar los consensos. En todo caso, se discutirá en otro momento cuando haya los consensos necesarios". De este modo, el Gobierno podría ceder en este punto.

En cuanto al cese de despidos por seis meses en el sector público y privado, Triaca mostró la negativa oficialista porque "no facilita el proceso de generación de empleo". Respecto a la eliminación del aguinaldo del pago del Impuesto a las Ganancias, el funcionario aseguró que "se ha votado la ley de exención a las ganancias, que fue trabajada en conjunto con la CGT", por lo que tampoco habría acuerdo.

Por el contrario, destacó la voluntad del Gobierno "para incorporar hasta 5 puntos en los próximos meses a las paritarias ya cerradas, en promedio del 15%" y "reconocer que estamos más cerca del 20% es que la realidad va a estar cerca de eso y así se cuida el poder adquisitivo del salario", señaló a Radio Mitre.

Fuente: DERF