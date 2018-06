"Tenemos la obligación moral de ofrecer una alternativa al macrismo

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, analizó la gestión de Cambiemos: "apelar a la política cambiaria y a la reducción del gasto público ya la vivimos no menos de diez veces, y salió mal"

"Tenemos la obligación moral de ofrecer una alternativa superadora al macrismo", afirmó Juan Manuel Urtubey al referirse a las elecciones del próximo año, al tiempo que destacó: "No estoy obsesionado con ocupar cargos públicos. Se puede hacer política con y sin cargos". Además, el gobernador de Salta analizó la gestión de Cambiemos y señaló: "Apelar a la política cambiaria y a la reducción del gasto público ya la vivimos no menos de diez veces, y salió mal".

Durante una entrevista al diario La Capital de Rosario, Urtubey analizó la caída en la imagen del Gobierno y Mauricio Macri y explicó: "Estamos pretendiendo hacer en la Argentina lo que ya hicimos un montón de veces y el resultado parcial es el que vimos también un montón de veces. Esto de apelar a la política cambiaria y a buscar la única fuente de competitividad en la reducción del gasto público ya la vivimos en los últimos 50 años, no menos de diez veces, y esas diez veces salieron mal las cosas".

"¿Por qué esto va a salir diferente?", se preguntó el mandatario salteño y destacó: "Hay una obsesión por lo cambiario y se está dejando de lado un marco macroeconómico que requiere la Argentina para hacer competitivos a los sectores de la producción. Si no revertimos la balanza comercial vamos a tener problemas".

En ese sentido, Urtubey destacó que en este momento su responsabilidad política "como gobernante de Salta y dirigente de la oposición nacional, es generar condiciones para que a nuestros rivales le vaya bien, porque necesitamos que le vaya bien a la Argentina" y "en segundo lugar, la construcción de algo superador al Gobierno nacional para que el año que viene podamos ser una alternativa real para la gente, para todos los argentinos".

"Sería una muestra de mediocridad apostar al fracaso del Gobierno para llegar porque es menos peor. Yo no estoy enrolado con los que desean que al gobierno le vaya mal", destacó Urtubey, quien advirtió que hay "margen de recuperación" en el Ejecutivo, aunque aclaró que "para eso deben establecer un orden de prioridades como el que le mencioné. Tiempo hay, lo que deben hacer es tomar decisiones correctas. Y no sé si las están tomando".

En tanto, ante la consulta sobre su futuro electoral, aseguró: "No lo tengo definido. Primero hay que construir el espacio político", y aclaró: "No estoy obsesionado con ocupar cargos públicos. Llevo diez años de gobernador, fui diez años legislador. Demasiado tiempo en la función pública. Se puede hacer política con y sin cargos".

Por otro lado, ante su acercamiento al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y los rumores de una alianza electoral, Urtubey explicó que sus encuentros se deben a que "coincidimos en una mirada bastante parecida" y señaló que por "estas horas encaramos dos temas interesantes: la lucha de la provincia contra la venta minorista de drogas y la reforma de la Constitución".

Como si se tratara de una costumbre, el gobernador salteño fue consultado sobre la posibilidad de que se sume Cristina Kirchner. "Yo no soy nadie para jubilarla, es la sociedad argentina la que lo va a hacer. Pero, en mi lógica sí, ya fue. Yo quiero construir algo que no apele al pasado sino que interpele el futuro", mientras que en lo que respecta al kirchnerismo advirtió que "en la medida que seamos compatibles" podría plantearse una unidad.

"Porque si vamos a ir a presentarle un proyecto a la sociedad en el que algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa totalmente distinta y un tercero otra cosa diferente, qué nos hace pensar que vamos a tener una buena performance electoral. A veces en política 1+ 1+ 1 no es 3, es menos uno", aclaró. "Lo peor es caer en la lógica del pensamiento único, ya que los argentinos tenemos tendencia autoritaria", aseveró.

Y agregó: "Pasamos del pensamiento único de unos al pensamiento único de otros. La lógica de construcción política es la misma, cambia la ideología. Le haría mal a la democracia que los opositores no podamos ofrecer una alternativa superadora. Tenemos la obligación moral como dirigentes peronistas de ofrecerles a los argentinos una alternativa superadora del macrismo. Si no ofrecemos desde el peronismo una alternativa superadora somos funcionales al Gobierno de Macri. Hay que hacer otra cosa".

Para finalizar, ante la consulta sobre cómo resultará el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y cómo votarán los legisladores salteños, destacó: "Tengo por norma no dar instrucciones a los legisladores" porque "creo en que el sistema republicano no sea ni una escribanía de gobierno ni una escribanía de los gobiernos provinciales. Los legisladores tienen un contrato social con sus votantes".

"Hay que aprovechar este debate para salir de posiciones irreductibles y sacar a la mujer del rol de victimaria, porque es víctima en esta situación. Hay que despenalizar la situación de la mujer, es un disparate que una mujer vaya presa por interrumpir un embarazo. Ahora bien, la gama de discusiones que hay en el Congreso es enorme. Hay que buscar puntos de encuentro", concluyó Urtubey.

Fuente: DERF