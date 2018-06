Derecho del turismo: lo que tenés que saber si viajás a Rusia

Frente a un nuevo Mundial de Fútbol y ante el gran movimiento de viajeros que supone un evento de esta magnitud, Diego Benítez, presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Turismo (AADETUR) y secretario general de la Sociedad iberoamericana de derecho del turismo (Sidetur), ofrece algunas recomendaciones básicas que conviene tener en cuenta antes de viajar.

Seguro de salud. La Agencia federal rusa de turismo aconseja a todos los visitantes extranjeros que, además de su documentación en regla (pasaporte y tarjeta migratoria), contraten un seguro de salud o servicio de asistencia al viajero por un monto mínimo de 100.000 rublos (1.400 euros). No es obligatorio, pero sí muy recomendable.

Emergencias/Asistencia. Es el número de teléfono 112 (ruso/inglés).

Además, al activar el teléfono celular en el exterior, el viajero recibirá un mensaje del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino: “Si sos argentino y necesitas asistencia consular, comunicate al consulado más próximo en Moscú al +79037251449 www.argentina.gob.ar/estaconvos”. Conviene llevarlo agendado

En caso de vuelos demorados. Según la ley federal de 2007, corresponde lo siguiente:

si la demora es mayor a 2 horas, comunicaciones y bebidas.

si la demora es mayor a 4 horas, comidas de acuerdo con el horario.

si la demora es mayor a 6 horas durante la noche, alojamiento y traslados (8 horas en el caso de que el vuelo sea diurno).

En caso de pérdida de equipaje despachado. Acercate a las oficinas “Lost & found” en los aeropuertos y solicitá el formulario P.I.R para completar detalles del equipaje perdido o dañado. El equipaje que no aparece a los 21 días, se considera definitivamente perdido.



Los reclamos aéreos se hacen en la línea aérea y en la Agencia federal de transporte: +74992315373; e-mail: [email protected]

Registro en hoteles y equipaje. Desde 2014, la categorización de los establecimientos hoteleros pasó a ser obligatoria. El viajero de origen extranjero que se aloja en hotels, debe registrarse dentro de las 24 horas de arribado al país. En caso de parar en departamentos, tiene hasta 3 días.

Atención: no acreditar el registro, puede imposibilitar el registro del viajero en el alojamiento siguiente y posiblemente deba pagar una multa.

El horario de check in (entrada) al hotel es a partir de las 14, y la salida (check out) hasta las 12, salvo acordar algo diferente con el establecimiento. El pasajero puede dejar el equipaje en guarda tras realizar el check out hasta por 12 horas, sin cargo.

A partir de las 23 se desaconseja el uso de radios y televisores para evitar ruidos molestos que perturben a otros pasajeros.

En caso de sobreventa, tienen prioridad para alojarse: héroes de la Federación Rusa y la Unión Soviética; los Caballeros de la Orden de la Gloria; los participantes de la II Guerra Mundial; las personas con discapacidad; colaboradores del desastre de Chernobyl; mujeres embarazadas y personas jubiladas.

Derechos del consumidor. La ley del consumidor rusa, renovada en 2007, amplió los derecho de los consumidores.

Consultorio jurídico gratuito para aquellos argentinos que puedan tener algún inconveniente en Rusia: [email protected]

El Mundial, minuto a minuto

Amistosos del día



2 partidos que involucran a 4 seleccionados mundialistas se juegan hoy:



* 10:30: Senegal-Corea del Sur.



* 15:45: Bélgica-Costa Rica.

Así estamos



Menos de un tercio de la gente cree que la Selección Argentina saldrá campeona del mundo en Rusia, según una encuesta de la Universidad Abierta Interamericana (UAI).



El trabajo se hizo con 700 casos efectivos, en la población de al menos 18 años que vive en hogares con teléfono fijo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El 28,8% dice que Argentina traerá la Copa. El 41,4% piensa que hará un buen papel pero no conseguirá el título. Un 10,5% afirma que nos quedaremos en octavos de final y el 8,4% considera que la albiceleste no pasará la fase de grupos.



Entre quienes desestiman que Argentina gane el Mundial, un 32,7% elige a Alemania, el 18,6% a Brasil y el 8,1% a España.



Otros datos:



* El 62,1% considera que Lionel Messi será la figura de Rusia 2018.



* El 86,8% afirma no tener cábalas cuando juega la Selección.



* El 30,3% quiere a Diego Simeone como técnico y el 25,9% a Marcelo Gallardo. Sólo el 7,3% ratificaría a Jorge Sampaoli.



* Ante la pregunta "¿Qué le genera el Mundial?" un 24,9% responde "Nada", 21% "Felicidad" y 12,2% "Nervios".

Fuente: Clarín