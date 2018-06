Las bananas verdes para papá Mono

Germán Garavano: "No vemos posibilidad de golpe de Estado ni nada que se le parezca, Carrió habla por ella"

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano , desligó al Gobierno delenfrentamiento público que tuvieron en las últimas semanas la diputada nacional Elisa Carrió y la vocera de la Corte Suprema, María Bourdin.



"Desconozco los detalles, vi que hubo un cruce. Lo vi más como una cuestión personal que institucional. No vemos posibilidad de golpe de Estado ni nada que se le parezca. Tenemos una relación institucional seria con la Corte. Carrió habla por ella, me parece que ella tiene su personalidad fuerte, a mí me ha criticado muchas veces. Tiene que ver con el juego democrático, aceptar las criticas que formula. Es parte del rol que tiene ella en el Congreso", indicó.



En declaraciones a El fin de la metáfora, programa que se emite por Radio 10, el ministro de Justicia habló sobre la cuestionada decisión del presidente Mauricio Macri , que propuso a Inés Weinberg de Roca para suceder a Alejandra Gils Carbó como procuradora general de la Nación.



"Antes del receso de mitad de año se puede celebrar la audiencia publica y esperamos contar con el apoyo del Congreso para su nominación. Es una mujer con trayectoria, veremos cómo le va con la audiencia publica. Se han tejido muchos mitos. Ella conoció al Jefe de Gobierno en eventos oficiales, no tiene una relación de amistad bajo ningún concepto. Hemos recibido adhesiones de un amplio aspecto ideológico. Creo que hay más de lugar común que de realidad", sostuvo.





Garavano también se recibió al debate del aborto, que se debate el miércoles en el recinto. Se situó en un lugar "intermedio", pero valoró que se pueda discutir el tema. "Dicen que los números están muy ajustados, la discusión es un hecho histórico y sea cual fuera el resultado va a ser histórico. Si sale la ley a favor, se abrirá la discusión en el Senado, sino habrá que buscar alternativas intermedias", sostuvo.



"El aborto es una problemática que afecta a muchas mujeres en situación de vulnerabilidad y es importante avanzar. Estoy en contra de que el derecho penal aborde esta cuestión. Es un tema delicado muy complejo. Las discusiones se han simplificado demasiado. Pasamos de regulaciones máximos a que no haya regulación. Veremos qué dicen los diputados que son quienes nos representan", agregó.

Fuente: La Nación