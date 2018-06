Son iguales! Los hijos de Jennifer Lopez y Marc Anthony son el calco de sus padres

Jennifer López y Marc Anthony se convirtieron en padres de los gemelos Emme y Maximilian en el 2008. Si bien la cantante no suele publicar fotografías de sus hijos, recientemente compartió una tierna imagen de los pequeños.

En la imagen que compartió Jennifer López se ve muy claro, la pequeña Emme es muy parecida a su madre, mientras que Maximilian es casi igual que Marc Anthony.

Cuando los gemelos cumplieron 9 años, Jennifer les dedicó un emotivo mensaje: «… No puedo creer que hace 9 años Dios me concedió a las bendiciones más grandes de mi vida. Finalmente me envió a mis hermosos gemelos, mis bebés, mi amor y vida en dos pequeños seres humanos. Inmediatamente me sentí unida, protectora, emocionada y la mujer más afortunada. Y me he sentido así todos los días desde entonces…».