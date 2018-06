Para Castellano 10 millones no es nada, Menossi opina lo contrario

En la jornada de hoy, los concejales analizarán en comisión un proyecto que ha levantado polvareda: la propuesta de Cambiemos para congelar los salarios de los funcionarios políticos a lo largo de un año, es decir, hasta junio de 2019.

Si bien la firman María Alejandra Sagardoy, Leonardo Viotti, Marta Pascual, Ana Carina Visintini y Raúl Bonino, fue Hugo Menossi el que apareció como el autor del texto.

El articulado es sencillo: "suspéndase hasta el 30 de junio de 2019, todo incremento en la remuneración de la retribución mensual percibida por el Intendente Municipal, Jefe de Gabinete, Secretarios Municipales, Subsecretarios Municipales, demás Funcionarios del Gabinete Municipal y Entes Autárquicos, y dietas de los Concejales Municipales, Secretario y Prosecretario del Concejo Municipal". El dinero que se evite de entregar serán destinados a dos fines: "mitigar futuros incrementos de la Tasa General de Inmuebles y/o afectados al Programa Municipal de Microcréditos".

"Es un gesto, que seguramente a la comunidad le gustaría que hagamos. Es un momento difícil, en donde todos están haciendo recortes. Si el Concejo decide que sea de esta manera, así lo haremos", dijo el intendente Luis Castellano el pasado miércoles al respecto del proyecto, a horas de que se presentara.

En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), Hugo Menossi coincidió con la visión del mandatario local. "Es un aporte de la dirigencia política para acercar algo a la comunidad", dijo y marcó que la diferencia de miradas se da, principalmente, en referencia a la cantidad de dinero que se puede llegar a ahorrar. Para Castellano, no sería mucho. Menossi tiene una mirada diferente: "si bien no tengo el número fino de lo que correspondería al Ejecutivo, hay que decir que esto implica el 8% que deberíamos cobrar en julio y otro incremento que se daría en marzo, con la nueva paritaria. Recordemos que nuestras dietas están atadas a esas negociaciones. Esos porcentajes son acumulativos y se corresponderían para unos 50 o 60 funcionarios. Entonces, comprendo que puede llegar a ser importante para la ciudad".

Dejó en claro que era un estimativo, que era un cálculo hecho a "grosso modo" haciendo un cálculo sobre los salarios brutos de los funcionarios del DEM (sólo se publican los "de bolsillo"), tomando como datos el aumento que queda y uno similar al que se dio para el año que viene y que se podía errar en algunos millones de pesos. Pero su cálculo era que se podían llegar a ahorrar "entre 8 y 10 millones de pesos que podrían quedar en las arcas municipales para pagarse otras cosas y no aumentos de políticos".

"Eso representaría entre 3 y 4 por ciento de la Tasa. En un aumento propuesto de incremento del 10 a 12 por ciento, es importante", cerró.

"Es un gesto de la clase dirigente política ante el marco de las tarifas, la inflación, etc. No es solo en Rafaela que se está discutiendo, sino que también pasa en otros lugares", completó Menossi, quien admitió que inicialmente sólo se iba a dirigir el dinero sólo a microcréditos y después se amplió a la Tasa.

Con respecto a la situación económica del país, Menossi dijo que "antes el déficit se financiaba con emisión y ahora con deuda. Puede explotar de las dos maneras, es muy peligroso. Evidentemente, el Gobierno tiene que seguir trabajando en bajar el déficit, sino le va a explotar en las manos".

Con información de Diario La Opinión, sobre una nota de Adrián Gerbaudo