Leonardo Viotti desconfía de la gestión de Castellano al frente del Concejo

Es evidente que Viotti aunque no lo dice, desconfía de la gestión de Castellano al frente del Concejo Municipal,"Es importante saber cómo se actuaba en el pasado, para hacer un análisis más completo. Me habría gustado auditar la presidencia de Castellano, pero debíamos irnos muchos años atrás y los costos iban a escapar a las posibilidades del Concejo", alertó el joven radical."

A buen entendedor pocas palabras reza el dicho popular y cuando Viotti dice que hubiese sido importante auditar la gestión del actual Intendente, evidentemente está desconfiando de su gestión.

Nadie pide auditar una gestión en la cual no tiene dudas de su accionar

"ME HABRIA GUSTADO AUDITAR

LA PRESIDENCIA DE CASTELLANO"

El concejal de Cambiemos, Leo Viotti, también habló con diario LA OPINION y destacó que "las auditorías deberían ser permanentes y externas, tanto en el Concejo como en el Ejecutivo. Los autocontroles no son controles reales, por eso debe ser externo para dar la tranquilidad a los vecinos que los fondos se usan como corresponden y que no hay nada que ocultar".

Asimismo, destacó que no solamente se deberían auditar las últimas presidencias del Concejo, sino que también alcance al Ejecutivo. "Respecto a la auditoría del Concejo yo pedí que se realice desde finales de 2011 hasta la actualidad, para saber si actualmente se están haciendo cosas mal. Es importante saber cómo se actuaba en el pasado, para hacer un análisis más completo. Me habría gustado auditar la presidencia de Castellano, pero debíamos irnos muchos años atrás y los costos iban a escapar a las posibilidades del Concejo", alertó el joven radical.

Además, agregó al respecto que "no me gusta la postura del Ejecutivo de no apoyar auditorías externas, o en su momento al Tribunal de Cuentas, da la sensación que no quieren ser controlados, como si tuvieran algo que ocultar. Lo que hoy hacen no es control real, no es serio. Hay que auditar las cuentas, en que se gastan los fondos públicos, la obra pública de los últimos años, la contratación de personal tercerizado. La excusa del Intendente es siempre la misma, que controlar va a salir muy caro, pero la auditoría no es un gasto sino una obligación". Por último, remarcó que "la plata está para financiar el pago de controles externos, sino los invito a que revisemos juntos sus estructuras de gastos y les aseguro que el dinero necesario para la auditoría aparece".