Cinco gobernadores opinaron sobre el acuerdo con el FMI

Los gobernadores de Chaco, Entre Ríos, Salta y San Juan, además del jefe de Gobierno porteño, manifestaron, en su mayoría, una mirada positiva respecto del acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por el cual la Argentina tomará un crédito stand by de 50.000 millones de dólares.

El mandatario chaqueño, Domingo Peppo, aseguró que "nace una nueva expectativa para adelante para la Argentina en el rol de poder estabilizar las variables macroeconómicas".

"Minutos antes del anuncio, estuve reunido con el ministro (del Interior) Rogelio Frigerio, que manifestaba que la decisión de ir al FMI fue del propio presidente Mauricio Macri, y es por eso que nos pide facilitemos las herramientas que se necesitan para llevar adelante lo que cree que es fundamentalmente bueno para el crecimiento del país", añadió por radio FM Millenium.

Y, anticipó que para la discusión del Presupuesto 2019 habrá que "trabajar mucho" y que "hay un compromiso de hacerlo juntos" con el resto de los gobernadores.

"Mi compromiso es acompañar estas herramientas", acotó y destacó su "sorpresa" por el monto que el organismo le prestará al país, que será de 50 mil millones de dólares, porque, admitió, "pensábamos que iba a ser menor".

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, indicó que "el financiamiento externo nunca es bueno ni malo, el tema es las condiciones que existen para poder acceder a un financiamiento".

Bordet pidió "responsabilidad para dar garantías de que el Gobierno pueda cumplir con un cometido de financiamiento. Si el FMI presenta una tasa razonable de entre el 4 o 5%, desde el punto de vista financiero es bueno".

En tanto, el mandatario salteño Juan Manuel Urtubey señaló anoche a Télam y hoy a medios provinciales que los gobernadores "no cogobernamos. El presidente es Mauricio Macri y la responsabilidad del destino de Argentina es suya. Es público qué pienso de haber acudido al FMI: una mala idea que no comparto. Pero no voy a negarme a darle las herramientas que necesite para que al país le vaya bien".

Desde San Juan, el gobernador Sergio Uñac señaló que "si el gobierno nacional estimó que era necesario el acuerdo con el FMI, hay que creer que así lo es, pero habrá que afrontarlo con mucha responsabilidad. Como reserva para afrontar cualquier movida de la economía, le sirve; reducir el déficit fiscal, se debe hacer. Es importante alcanzar el equilibrio fiscal".

Por el oficialismo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta aseguró que "siempre estuvimos en el Fondo (Monetario Internacional), nunca nos fuimos, Argentina siempre estuvo afiliada y pagó su cuota. Sale mucho más barato el financiamiento del FMI que en el mercado. La única otra alternativa era hacer un ajuste mucho más fuerte ahora".

"Mientras sigamos con el ajuste gradual, necesitamos financiamiento. Se cerraron los mercados y esta es la alternativa más barata. Hasta hace dos meses, el mercado financiaba a tasas razonables. Ya se venía haciendo una reducción del déficit, que es algo que había que hacer. La baja ya estaba prevista y hay que cumplir", añadió en diálogo por radio Diez.

