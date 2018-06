Yanina Latorre: "Le mostré las tetas al novio de Cinthia Fernández"

Luego de que Cinthia Fernández blanqueara en Los ángeles de la mañana su noviazgo con Martín Baclini, las "angelitas" discutieron el asunto y aportaron información sobre el galán en cuestión.

Una de ellas fue Yanina Latorre, quien parece que conoce al chico, ¡y mucho! "Tiene un negocio de todo por dos pesos en Rosario y departamentos en Miami y Punta del Este. Yo le mostré las tetas", acotó Yanina Latorre y dejó a todos con la boca abierta.

Ante el pedido de Ángel de Brito de que ampliara, la panelista relató el insólito episodio. "Él es muy amigo de una persona con la que tengo un vínculo comercial y me había venido a traer un dinero a la puerta de la radio. Este señor que me contrata es gay y llegó con el que ahora es novio de Cinthia, por lo que deduje que también era gay", comenzó.

"Yo estaba en pleno Bailando y mi amigo me dijo que estaba mejor y que tenía muy bien la panza. Y yo, que no uso corpiño, me levanté la remera y le mostré todo lo de adelante. Ahí, mi amigo me avisa que Martín no era gay. ¡Estaba en tetas en el medio de la calle!", concluyó Yanina.

Fuente: Revista Pronto