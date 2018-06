"Espero que tengas otros sueños": el peor golpe a la carrera artística de More Rial

Morena Rial sigue dando que hablar ya que su enfrentamiento con su padre no tiene tregua y sigue la guerra mediática. De hecho ahora se convirtió en compinche de Natacha Jaitt, que está disfrutando del sufrimiento del conductor de Intrusos. Pero a la adolescente, la gente le está comenzando a pasar factura de la peor manera.

En pleno escándalo con su padre, Morena intenta lanzar su carrera musical. Y no le está yendo muy bien que digamos. De hecho, comenzó a promocionar su Fanpage, pero los comentarios de los usuarios son simplemente lapidarios. Algunos, cuestionan su talento. Otros, le reprochan lo desagradecida que está siendo.

En su página de Facebook, la joven indica que tiene una página de internet: http://morenarial.com/. Allí se promociona como El Ángel del Amor. Pero no está conquistando al público. De hecho, la puntuación que le dieron es de 2.7 estrellas. Y casi la mitad de los que votaron le dieron solo una estrella de valoración a su lado artístico.

"No me gusta. Desagradable y desagradecida totalmente está chica", comentó una de las usuarias que votó. "Psicopata. Enferma. Desagradecida. Segui manteniedo vagos con plata ajena", disparó otra. "Deben charlar!! Después se van a arrepentir! Él tiene que entender que ella está enamorada, y ella tiene que entender que es el padre! Y flor de padre xq la eligió no se la enchufaron! Ojalá puedan solucionarlo!", comentó alguien más benevolente que le dio dos estrellas.

"Cantar no es lo tuyo, espero q tengas otros sueños xq este va en caída libre! Siempre me pareciste una nena con una coraza para resistir las cosas feas q te decían en las redes, q tu soberbia e impulsos agresivos eran x eso, pero viendo lo q le haces a tu papá es mucha maldad la q tenés , Rial no es santo de mi devoción pero siempre lucho x vos , te defendió y cuido , entiendo q era su deber como padre, pero vos también debes respetarlo y cuidarlo! Aliandote con la impresentable de Natacha y el golpeador de Matías solo logras hundirte más y más, y lastimar al único tipo q te ama de verdad!", le sugirió otra.

"Te voy a dar una opinion como mujer... VALORATE!!! Deja de exponer tus dramas en redes, criticando a quien te dio todo lo que podía, LABURA! que asi se vive dignamente... que sos morena? NADA! pero sos nada por decisión propia, por que tenes la suerte de haber nacido en cuna de oro y lo desperdiciaste... pasas tu vida cambiando de novio, como de bombacha y sos el hazme reir de medio pais... Crees que tenemos lastima xq papi no te pasa platita? Pero nena anda a laburar y deja de ser una inutil fracasada que todo lo que hace es pelotudear x una red social... Pibita, un consejo para tu vida... se alguien x vos misma, no tenes para comer? LABURA! SOS UNA VERGUENZA PARA LAS MUJERES!", le sugirió otra.

Fuente: El Intransigente