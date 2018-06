Pampita habló sobre el aborto y se cruzó con Amalia Granata y con Sol Pérez

Amalia Granata fue una de las invitadas de este miércoles a Pampita Online, el programa de Telefe conducido por la propia Carolina Ardohain.

Allí, Granata volvió a expresar su posición en contra de la despenalización del aborto (que se votará el próximo 13 de junio en el Congreso) y Pampita salió a su cruce, contestándole con datos, muy informada, y recalcando su visión sobre el debate que tiene a todos los argentinos en vilo.

"Está comprobado: en países que se legalizó la mortalidad por aborto llegó a cero", le retrucó Pampita a Granata. "Y eso no significa fomentar el aborto", continuó.

"Yo en lo personal no pienso que esté bien abortar. No lo haría, no lo recomendaría, a mis hijos les daría millones de otras posibilidades antes de que tomen esa decisión. Pero como sociedad no puedo pensar sólo en lo que yo creo, o en mis creencias religiosas, tengo que pensar para mi sociedad qué es lo mejor", explicó la modelo.

Pampita hizo énfasis en la necesidad de que se apruebe la ley de aborto seguro, gratuito y legal: "Una cosa es lo que yo pienso para mí, mis seres queridos, mis amigos y otra es lo que hoy la sociedad está necesitando. Yo siento que la ley tiene que salir. Pero que todos tenemos que lograr que la ley salga con un montón de herramientas para que no se llegue a esa etapa".

Fuente: Pronto