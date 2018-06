Quieren persuadir a Menossi pero él no piensa aflojar

No solo Castellano se opone al congelamiento de sueldos políticos aunque en público no lo va a decir nunca, hay otros actores de la política local que no ven con buenos ojos lo que ellos llaman un proyecto "demagógico" de HUGO MENOSSI

No solo Castellano se opone al congelamiento de sueldos políticos aunque en público no lo va a decir nunca, hay otros actores de la política local que no ven con buenos ojos lo que ellos llaman un proyecto "demagógico" de HUGO MENOSSI

Al parecer todos están de acuerdo y ninguno esta convencido. No solo Castellano quiere que el proyecto de Menossi quede en el olvido, hay otros actores de la política local que también tienen ganas que el "congelamiento" de sueldos políticos propuesto por el Concejal de Cambiemos quede en el olvido y se vaya diluyendo, para ello ya hay emisarios que están dispuestos a "persuadir" a Huguito para que no insista mucho y trate de que el proyecto duerma el sueño de los justos.

Menossi está muy entusiasmado y sabe de la repercusión no solo local, si no provincial y nacional que tiene una iniciativa de estas características, por lo cual ya "avisó" que no va a cambiar de parecer y que va a insistir para que el mismo salga.

"En privado se puede decir una cosa, pero en público nadie puede argumentar en contrario, es literalmente un sincericidio que ninguno está dispuesto a soportar, el proyecto va a salir ,te lo aseguro", le dijo Menossi a un estrecho colaborador que ya se está frotando las manos por el impacto político que el mismo va a tener

EL PROYECTO

Los Concejales de Cambiemos (María Alejandra Sagardoy, Leonardo Viotti, Marta Pascual, Ana Carina Visintini, Raúl Bonino) y encabezados por Hugo Menossi presentaron un proyecto de ordenanza a partir de la cual propone congelar los sueldos de todo el personal político del Municipio a lo largo de un año.

La ordenanza no es muy extensa. En tan solo dos artículos hizo estallar una bomba, pese a que muchos de los responsables parecieron tomar la noticia con mucha naturalidad. Hay que decir la verdad: lo curioso sería que alguien aparezca públicamente diciendo que está en contra de un proyecto de este tipo.

Concretamente, el texto -que tendrá ingreso oficial en el día de hoy, cuando se realice la sesión- dice en su primer artículo “suspéndase hasta el 30 de junio de 2019, todo incremento en la remuneración de la retribución mensual percibida por el Intendente Municipal, Jefe de Gabinete, Secretarios Municipales, Subsecretarios Municipales, demás Funcionarios del Gabinete Municipal y Entes Autárquicos, y dietas de los Concejales Municipales, Secretario y Prosecretario del Concejo Municipal”. Agrega que “los fondos no percibidos por los funcionarios municipales enumerados en el artículo precedente serán destinados a mitigar futuros incrementos de la Tasa General de Inmuebles y/o afectados al Programa Municipal de Microcréditos”. Recordemos que, tal cual como lo adelantara este lunes LA OPINION, durante el presente mes el Cuerpo Legislativo deberá evaluar un incremento para el segundo semestre, que superaría el 10% y que se sumaría al 15% de este primer semestre.

Menossi, autor del proyecto, se basa en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756, en donde en sus artículos 28 y 29 determinan que son los Concejos Municipales los que terminan fijando las dietas de los funcionarios. Agrega, además, que “de acuerdo a la Cuenta de Inversión del Año 2017, presentada el 27 de abril de 2018, la Administración Central presentó un déficit de $ 1.486.425” y que “la situación socioeconómica atravesada por el país necesita que la clase dirigente política dé señales concretas a la población y se adecúe a ese contexto”.

En declaraciones a Somos Rafaela de CableVisión, Menossi detalló el proyecto: “nosotros tenemos nuestra dieta atada a una de las categorías más altas del escalafón municipal. Es así que, en cada paritaria, nuestro sueldo se mueve. La decisión, la propuesta, que va a tener que analizar el Concejo, es que durante un año, congelemos el sueldo hasta el día de hoy y que no se perciban los aumentos paritarios que vienen (uno del 8% que ya está pautado y otro que seguramente llegará en marzo que viene). Ello conllevaría un dinero importante para las arcas municipales” y que el macrista pretende destinarlo a que el contribuyente pague menos de tasa o que haya más dinero para microemprendimientos”.

Menossi también adelantó que no será el único proyecto de este tipo: también indicó que presentará proyectos para promover el empleo joven y para el trabajo de personas más grandes.

“La idea es que los políticos le demos un mensaje a la gente de que también nosotros estamos comprometidos con esta situación. También es un mensaje que baja el presidente Macri. Había hecho una propuesta en enero que no corrió. Nosotros decidimos avanzar en la Municipalidad de Rafaela”, completó.

En cuanto a los números, Menossi detalló que, en bruto, un concejal cobra $ 98.000, aunque de bolsillo cobra 63.000 pesos. “Cuando tenemos en cuenta el 8% que debiéramos percibir, es sobre los $98.000. No tenemos el número fino porque no contamos con los detalles del DEM, pero entendemos que será una cifra importante que estará disponible para el Intendente o para usarla nosotros para no aumentar la tasa, al menos, en parte”, completó.

“Sabemos que tenemos una mayoría y que lo podemos aprobar. Justo se viene la discusión sobre el aumento de la tasa. Por eso me parece que era indicado el momento de la presentación”, completó.

CASTELLANO: “ES UN GESTO”

“Lo tendrá que tratar el Concejo Municipal. Es un gesto, que seguramente a la comunidad le gustaría que hagamos. Es un momento difícil, en donde todos están haciendo recortes. Si el Concejo decide que sea de esta manera, así lo haremos”, dijo el intendente Luis Castellano, ayer, cuando se lo consultó al respecto.

“Me parece que es más un gesto que el dinero que se pueda ahorrar, en un momento complejo de la Argentina”, planteando una diferencia de criterio con Menossi. “Lo veo complejo. Hay que sacar bien la cuenta”, dijo, cuando se lo consultó sobre si alcanzaría para disminuir el futuro incremento de la tasa.

“El Concejo votó una fórmula polinómica. Siempre tenemos que entender que tenemos que tener evidencia científica para el incremento de impuestos. Hoy por tasa se recauda la mitad de lo que cuesta brindar los servicios. Y no es bueno que se siga atrasando, porque después pasa lo que pasa a nivel nacional, con lo que se vio con las tarifas, después de muchísimos años de atraso. Lo que hizo el Concejo Municipal en la última Tributaria fue muy inteligente: trabajar en una fórmula polinómica para saber cuánto es técnicamente lo que se debe aumentar la tasa. Eso debe ser el vector principal para el aumento de tasa y no hacer de esto un juego político porque no sirve. Más temprano que tarde puede llegar a explotar y habrá que meter un aumento muy grande para poder igualar lo que quedó atrasado”.