¿Que pasa con la Recova?

El secretario de Desarrollo Urbano del Municipio, Carlos Maina adelantó que la semana próxima se reunirá con los concejales para avanzar en el proyecto de pedir la expropiación del inmueble de los exGrandes Almacenes Ripamonti. "Tuvimos conversaciones informales y vamos a ver si la semana que viene nos reunimos y vamos avanzando sobre lo que fue la elevación del proyecto de ordenanza para posterior tratamiento por parte de ellos. Creo que estamos convergiendo hacia el mismo destino. Como hasta ahora no tenemos ninguna novedad en firme de algún proyecto de la parte privada, la idea es ir concretamente y lo más rápido posible sobre el proyecto de expropiación".

Consultado sobre la respuesta que dieron el gobernador Miguel Lifschitz y el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Antonio Bonfatti, en el sentido de apoyar la expropiación, Maina admitió que "primero me sorprendieron un poco las declaraciones de apoyo. Pero luego me parecieron lógicas, porque son numerosos los antecedentes de expropiaciones en Rosario y Santa Fe y tanto Lifschitz como Bonfatti fueron muy coherentes en sus declaraciones de apoyo hacia la iniciativa que habíamos presentado. Son noticias alentadoras de que tanto el Gobernador como el presidente de la Cámara de Diputados nos hayan dado su aval".

Con Información de Diario Castellanos