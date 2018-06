Se vienen cambios importantes en la Plaza 25 de Mayo

El Ejecutivo Municipal tiene diseñado un ambicioso proyecto que apunta a transformar el anillo externo de la Plaza 25 de Mayo, es decir, la calle interna que rodea el perímetro de la plaza y que en la actualidad presenta múltiples problemas de circulación. Según los técnicos que trabajaron en las líneas principales del proyecto, uno de los desafíos a resolver es cómo evitar que la calle interna siga siendo una especie de "gran rotonda" distribuidora del tránsito de los cuatro bulevares que convergen en la Plaza.

La iniciativa ya fue plasmada en una carpeta que el intendente Luis Castellano llevó a Buenos Aires, con la idea de que el proyecto encaje en algunos de los planes de financiamiento para obras públicas locales que tiene el Gobierno nacional. Sin embargo, esa apuesta choca contra una realidad insoslayable: el recorte de fondos para las obras públicas y la nula respuesta que han tenido hasta ahora los pedidos de financiamiento al Estado nacional para obras en el Municipio. De hecho, aún no se pudo terminar el DIAT (exCepla), pese a que resta solo un 2% d la obra, de la cual tres cuartas partes fueron ejecutadas durante el gobierno nacional anterior.

El plan del Ejecutivo tiene varias aristas y forma parte de un trabajo que apunta a la transformación total del microcentro. En lo que concierne a la plaza 25 de Mayo, ya se está completando la reconstrucción de la vereda perimetral y se han colocado luces LED en todos los espacios interiores de la plaza. Sin embargo, la idea es avanzar con una renovación completa del mobiliario y la ornamentación, así como un rediseño de la calle interna.

Para cuando se renueve el adoquinado, el proyecto contempla una elevación del mismo, de modo que la calle interna y el espacio destinado a estacionamiento queden integrados de tal manera que favorezcan la transitabilidad peatonal. No se eliminará totalmente la circulación de automóviles y vehículos por la calle interna, pero sí se apuntará a ralentizar el tránsito y desalentarlo.

El secretario de Desarrollo Urbano del Municipio, Carlos Maina, en diálogo con "Nada Personal", el programa de la mañana de Radio Universidad, confirmó la existencia de la iniciativa. "Hay un proyecto que fue presentado el año pasado ante el Gobierno nacional. Es muy ambicioso, abarca la plaza y una reconformación del adoquinado perimetral, de lo que vendría a ser la parte interna de la plaza, con el recambio de mucho equipamiento urbano. Lo hemos presentado a Nación para conseguir financiamiento. Pero eso es una parte", adelantó.

En ese sentido, amplió informando que "estamos trabajando en un proyecto integral para trabajar sobre avenida Santa Fe. Eso lo haríamos junto con el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. Luego se complementaría con el conjunto de la recuperación de los exGrandes Almacenes Ripamonti, que se sintetiza como la Recova. Ahí estamos pensando -y trabajando sobre algunos borradores- en un proceso participativo, con el fin de definir el destino. El objetivo es preservar, constituir un espacio público recreativo, un lugar de encuentro, pero el destino final lo vamos a decidir entre todos".

Maina señaló que "se trata de un proyecto que involucra no solamente la plaza, sino una reestructuración completa del anillo interno y de los canteros donde hoy se estaciona a 45º. No se quitaría la circulación por el anillo interno, sino poder mejorar la accesibilidad peatonal, que se circule con más lentitud y que el peatón tenga un poco más de preeminencia por esa zona. El proyecto está presentado ante la Nación, todavía no hemos tenido una definición sobre si está aprobado, o si calzará con algún financiamiento de Nación. Vamos a seguir las gestiones y ojalá tengamos resultados".

