Corach le pegó duro al "Joven Maravilla": Viotti es un improvisado

El jefe de Gabinete Municipal Marcos Corach entiende que Leonardo Viotti es un improvisado y que su propuesta de dar de baja el convenio con la EPE tal lo que sucede actualmente en Santa Fe por iniciativa de José Corral su Intendente.

La primera propuesta llegó de la Nación: ante el tarifazo (impulsado desde el Gobierno de Mauricio Macri), todos tenían que colaborar, así que los estados subnacionales debían dejar de cobrar los servicios. Lo segundo fue en la ciudad de Santa Fe, en donde José Corral, radical de Cambiemos, decidió unilateralmente dar de baja un convenio con la EPE. Lo tercero fue en nuestra ciudad: Leonardo Viotti propuso hacer lo mismo en Santa Fe.

Corral estaba convencido de que le saldría barato al Municipio de la ciudad capital. Durante esta semana, llegaron las primeras facturas de la EPE que, a diferencia de lo que sucedía antes, en donde se compensaban los pagos, ahora debía abonar. Al radical le pasó lo mismo que a cada uno de nosotros en los hogares: no podía creer lo que le llegó de luz. Y anticipó que no pagaría las boletas: “Este monto no lo vamos a pagar, 120 millones no vamos a pagar. Porque no vamos a pagar más de lo que corresponde", dijo en conferencia de prensa. Los documentos de pago son por los consumos de abril (10.931.062,36 pesos) y de mayo (11.721.853,67 pesos), ambos con vencimiento el 21 de junio próximo. Según él, estaban un 65% más caras de lo calculado por la UTN. Y pidió públicamente una reunión con Lifschitz.

Ante este panorama, el jefe de Gabinete, Marcos Corach, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), se refirió al proyecto de Viotti, que es una réplica del de Corral y que se encuentra en estudio en el Concejo local: "hay una tremenda improvisación entre algunos concejales de Cambiemos y realmente es preocupante para la calidad de las instituciones locales e, incluso, para nosotros como Ejecutivo Municipal".

"El 22 de mayo, hace dos semanas, yo estuve en el Concejo fundamentando el porqué de nuestra oposición a rescindir unilateralmente el convenio que la Municipalidad tiene con la EPE para que esta se haga cargo de la Cuota del Alumbrado Público, que se cobra junto con la factura de consumo eléctrico. Recordemos que Corral había tomado esta decisión siguiendo las directivas del presidente Macri y el gobierno nacional, que luego de permitir un tremendo tarifazo en los servicios públicos intentaron desviar la discusión del valor que tienen las tarifas al valor que tienen las tasas municipales. En aquel momento, en el Concejo, yo advertí que era irracional y que 'siempre el hilo se corta por lo más delgado' ya que ni Nación ni Provincia eliminaron los tributos que perciben a través de la boleta de la EPE", indicó.

"Lo importante es que solo dos semanas después nos enteramos que el intendente Corral ha rechazado pagar la boleta que le mandó la EPE argumentando que está mal facturado. Si esto no es una improvisación, ¿que sería una improvisación? Y si los concejales del macrismo van a copiar en Rafaela improvisaciones que solo persiguen una demagogia de corto alcance vamos por mal camino", señaló y agregó: "la Secretaria de Energía (Verónica Geese) de la Provincia le contestó al intendente Corral: 'no te podés sentar a discutir un consumo que ya tuviste y agrega “el Intendente no puede pretender que lo que ya consumió lo pague el resto de los santafesinos” y agrega “si te comprometiste a pagar algo lo vas a tener que pagar”", dijo y estimó que "así, la Municipalidad de Santa Fe tiene una erogación no prevista de alrededor de 120 millones de pesos. Si Rafaelaes una cuarta parte estamos hablando de 30 millones de pesos".

"Y hay muchos motivos para fundamentar por qué esta propuesta era mala e improvisada, pero me voy a detener en uno de ellos: el alumbrado público es un tema muy importante, no se puede tomar a la ligera. Porque hace a la seguridad ciudadana, que es la principal preocupación que tienen los rafaelinos. ¿A usted le parece que podemos correr el riesgo de hacer algo improvisado que ponga en riesgo la normal provisión de energía para iluminar nuestras calles? Mire: estoy absolutamente seguro que Viotti no pensó un segundo en esta relación entre el proyecto que impulsaba y las derivaciones que puede tener en relación a la seguridad. Eso es improvisación. Y no se puede improvisar cuando

uno está en la administración pública", completó el funcionario local en una polémica que parece recién empezar.

Fuente: Diario La Opinión