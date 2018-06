Jornadas de Innovación Tecnológica

Este jueves, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, tuvo lugar la tercera edición de las Jornadas de Innovación y Actualización Tecnológica JIAT 2018 organizadas conjuntamente entre INTI - Lácteos y la Municipalidad de Rafaela.

La actividad tuvo como objetivo generar un ámbito de encuentro entre profesionales y el personal que conforma la cadena láctea en sus diferentes espacios, para presentar las tendencias nacionales e internacionales en lo referido a equipamiento, insumo e innovaciones tecnológicas vinculadas a la lechería.

El evento estuvo destinado a personal de empresas lácteas pertenecientes al área producción, investigación y desarrollo, ingeniería y diseño, mantenimiento y comercialización y la jornada abordó cuatro ejes temáticos: nuevas tecnologías, sustentabilidad, desarrollos y tecnología quesera.

“Nuestra ciudad y región están ante un problema o ante una gran oportunidad. La velocidad en la que transcurren los cambios en el mundo con la generación de datos, es algo que si no nos subimos a ese tren que va a una velocidad muy alta, es probable que dentro de unos años otros estén en distintos lugares del mundo colocando productos que hoy estamos colocando nosotros”, expresó el Intendente en el acto de apertura.

“Estudios del Banco Mundial reflejan que el 60 por ciento de los chicos que hoy empiezan la escuela primaria, cuando se reciban en la secundaria y vayan a la universidad, van a tener que estudiar para un empleo que todavía no fue creado. Como estos datos hay otros que dicen que el 58 por ciento de la matriz industrial argentina hoy pudiese ser reemplazada por tecnología que ya está instalada en el mundo”, aportó.

Y continuó: “Si pensamos que muchos de los empleos que hoy tenemos en nuestra matriz productiva pueden ser reemplazados por tecnología que ya existe, estamos ante un problema que está a la vuelta de la esquina. Rafaela y la región tienen una matriz productiva compuesta por el sector lácteo y metalmecánico. Es ahí donde encontramos y necesitamos interactuar con las empresas y los diferentes estamentos del Estado”.

“Nosotros tenemos la Agencia de Desarrollo ACDICAR en donde tratamos de entender las lógicas del sector privado y el sector privado trata de entender las lógicas del sector público. Ahí van empezando a pasar cosas interesantes. En el sector metalmecánico, gracias a un esfuerzo enorme que está haciendo el INTI y a partir de una gestión realizada por la Agencia público-privada, hemos puesto en marcha, con la ayuda del gobierno provincial y nacional, un tomógrafo y dos impresoras 3D para brindar servicios a aquellas empresas que tienen que competir en el mundo y no tienen la posibilidad de tener esta tecnología. En el sector lácteo podría pasar lo mismo”, agregó Castellano.

Por último, dijo que “si no nos abocamos a la innovación y la tecnología para pensar ese cambio tan veloz en el que estamos inmersos, es probable que vayamos quedando atrás. Veo una enorme oportunidad y no hay otra forma de hacerlo que a través de este tipo de encuentros en donde se dialoga, intercambia, piensa y aprende. Las conclusiones que surjan debemos aprovecharlas entre todos para trabajar conjuntamente en temas por nuestras empresas, empleos, nuestra ciudad y región”.