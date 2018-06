Mina Bonino a Brenda Asnicar: "Yo también me enfermé por no comer"

Días atrás, Brenda Asnicar impactaba a propios y ajenos con una serie de imágenes que compartió a través de sus redes sociales, en las cuales se la ve extremadamente delgada. En diálogo con PrimiciasYa.com, la actriz aseguró que lleva una vida totalmente saludable y está muy lejos de ser bulímica o anoréxica.

"Soy una persona muy sana que ama las plantas, los animales y hasta comer un asado. No soy vegetariana ni vegana. Tengo una alimentación súper completa y amo mi vida. Soy una persona muy feliz y todas las personas tenemos cuerpos diferentes, hay que saber aceptarse y quererse", nos contó Brenda, entre otras cosas.

Pero lejos de creer en sus palabras, este jueves, la periodista Mina Bonino le dedicó a la joven un sentido mensaje, en el que alude, en parte, a su propia experiencia con la actual situación que hoy enfrentaría Brenda, según la comunicadora.

"A mí me escribían lo mismo que a vos, me decían que estaba flaca, que no comía. Me tildaban de anoréxica, de horrible. Me criticaban las patitas, se burlaban de mi cabeza porque era muy grande y muchas veces hasta me preguntaban: ¿Te pasa algo? ¡te noto muy flaca! ¡Y yo me cansaba de explicarles que comía un montón pero no podía engordar!", comienza diciendo la periodista

"Yo vivía comentándoles y les decía que no podían tildarme de enferma porque no me conocían, yo les decía que comía todo el tiempo pero que era flaca porque si, ¿y sabes qué? Yo sabía que ellos tenían razón y yo estaba mintiendo", confesó Bonino, y agregó: "Yo también me enfermé de ver un tipo de imagen en tv que no existen. Yo también me enfermé por no comer".

"Yo después entendí que subiendo fotos así alimentaba a que más chicas quieran ser como vos, y eso, aunque hoy no lo quieras ver, no es lo saludable. Ojalá algún día puedas verlo. Un beso", concluyó Mina Bonino, aconsejando a Brenda.