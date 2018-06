Aquí no pasó nada: Absolvieron al ex jefe de Policía Hugo Tognoli

Hugo Tognoli, exjefe de la Policía provincial, fue absuelto por el Tribunal Oral Federal de Rosario en la causa en que se lo acusaba de proteger a dos narcos del sur provincial: Aldo Orozco, de Firmat, y Carlos Ascaíni, de Villa Cañás.

Los fiscales federales Adriana Saccone y Adolfo Villate habían solicitado una pena de 15 años de prisión para el exjefe de Drogas Peligrosas de la Provincia de Santa Fe, por la supuesta comisión del delito de “tráfico de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas y por su condición de funcionario policial”. Sin embargo, el Tribunal entendió que el acusado no es responsable del delito que se le imputaba. Los demás procesados fueron declarados culpables.

Tognoli, de 53 años, había recibido una condena en 2015 cuando el Tribunal Federal de Santa Fe le impuso seis años de prisión por encubrimiento agravado del vendedor de drogas de la zona costera santafesina Daniel “Tuerto” Mendoza y por coacciones a la dirigente de la ONG Madres Solidarias, Norma Castaño, denunciante de la complicidad supuesta entre ambos. Esta vez, la conclusión fue diferente.

El abogado defensor del ex jefe de Policía, Dr. Néstor Oroño, habló por El Club de la Tarde y dijo que “el Tribunal ha fallado conforme a la realidad probatoria del caso. Después de mucho trabajo, pudimos lograr un fallo justo”. Afirmó que “nunca hubo pruebas, porque no podía haber pruebas de hechos que no existieron”, pero, advirtió, “sería muy desprevenido de mi parte si no hubiera considerado la posibilidad de que los actores políticos se impusieran sobre lo jurídico, que es lo que había sucedido desde el inicio de la causa hasta este momento”.

Detalló que Tognoli “está muy contento por este fallo”, ya que “soportó estoicamente cinco años de injusta privación de la libertad”. “Estamos haciendo todos los trámites para que sea puesto en libertad de forma inmediata. Volverá hoy mismo a la ciudad de Santa Fe junto a sus familiares, que estuvieron presentes en la audiencia”, agregó.

“Como abogado le digo que trate de pensar en él, de rehacer su vida. Ha sido muy castigado en estos años por la privación de la libertad y por el escarnio público al que ha sido injustamente sometido. En los próximos días pensaremos cómo seguiremos el proceso y cómo se podría reparar esta situación”, contó Oroño hacia el final del diálogo.

