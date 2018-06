Mauricio Macri ya firmó el decreto para aumentar los salarios en julio y agosto

El presidente Mauricio Macri confirmó esta tarde que ya firmó el decreto que autoriza la reapertura de paritarias para el sector privado y deslizó la calificación de “comportamiento mafioso” de Hugo Moyano ante el anuncio de un eventual paro nacional de camioneros el jueves próximo.

Consultado acerca de si le preocupaba el anuncio de Moyano de convocar a un paro nacional si los empresarios camioneros no acceden a un aumento de 27% como el que reclama su sindicato, Macri fue rotundo: “Lo que nos tiene que preocupar es que desaparezcan los comportamientos mafiosos en Argentina; que no haya más extorsiones, que se pueda trabajar en libertad y no ver cortadas las oportunidades”.

Después de esta definición, durante un brindis por el Día del Periodista en el salón comedor presidencial, Macri deslizó que es muy probable que se reúna con la titular del FMI, Cristine Lagarde, durante la reunión del G7 en Quebec, a donde viajará mañana y regresará el domingo.

Macri no quiso anticipar, por otra parte, cuándo se anunciará el acuerdo con el FMI (“cuando se termine”, dijo), que ante una pregunta auguró: “Será un gran acuerdo, muy bueno para ayudar a la gente. Permitirá más oportunidades de desarrollo, de crecimiento y de creación de empleo”.

Lamentó, por otra parte, la suspensión del partido entre Argentina e Israel y confirmó que habló dos veces con el primer ministro Benjamien Netanyahu, la segunda para infriomarle que era “una decisión tomada” por los integrantes de la selección.

También se manifestó optimista sobre la performance de la selección en el Mundial. “No ir de favorito es bueno”, dijo, tras asegurar que en la visita que le hizo en el predio de Ezeiza, pudo constatar “un buen clima, de compañerismo y de equipo”.

Fuente: La Vvoz del Interior