Gobrocopatel: "Este gobierno no ha beneficiado al campo, ha dejado de castigarlo"

Retenciones, dólar, FMI y tarifas, fueron algunos de los temas de los cuales opinó el empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel, quien tras destacar en líneas generales la política económica de la gestión de Mauricio Macri, aseguró que "este Gobierno no ha beneficiado al sector" sino que, a diferencia de lo que ocurría con el kirchnerismo, "ha dejado de castigarlo".

"Este gobierno no ha beneficiado al sector, ha dejado de castigarlo. El gobierno anterior nos castigaba, no es un pensamiento es una realidad", afirmó Grobocopatel en declaraciones a radio AM530. El empresario sostuvo que "se demostró que al bajar las retenciones aumenta la recaudación, porque aumenta la producción".

Grobocopatel también señaló que el valor del dólar "tendría que seguir la inflación" y que sería "seguir retrasando el tipo de cambio es un error que no debería volver a ocurrir". Pero aclaró: "Yo invertiría en Lebacs, en pesos, me da la impresión de que el dólar no va a ir mucho más lejos".

Respecto a la decisión de Macri de vetar la ley para retrotraer las tarifas de los servicios públicos, dijo que "estuvo bien, porque volver para atrás era totalmente irresponsable". "La propuesta no tenía ninguna opción para financiar ese déficit", añadió.

Por otro lado, consultado sobre la propuesta del "préstamo patriótico" para que algunos empresarios financien al gobierno en lugar de recurrir al FMI, respondió: "No tengo dinero para poner, apenas tengo dinero para sostener mi empresa". Y se preguntó "¿Qué tiene de malo pedirle prestada plata al Fondo?".

Fuente: Ámbito web