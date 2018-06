Kate Spade se suicidó, su hermana contó la verdad y la familia no la perdona

A la corta edad de 55 años, la famosa diseñadora Kate Spade decidió ponerle punto final a su vida y por supuesto, la noticia tomó de sorpresa a todo el mundo del espectáculo menos a su hermana, quien aseguró que la mujer era “maníaco depresiva”.



Con un sentido mensaje, Reta Brosnahan Saffo revolucionó el entorno familiar de Kate Spade quienes aseguran que la joven es practicamente una extraña para todos ellos.

“Estamos disgustados y tristes de que en este momento de gran dolor, la hermana de Kate, quien ha sido una extraña para toda la familia durante diez años, haya preferido sobresalir con comentarios sin sustento. Su declaración pinta una imagen de alguien a quien no conocía del todo”, explicaron fuentes cercanas.

A continuación, la carta que envió la hermana de Kate Spade que generó tanta polémica:

“Diré que esto no fue inesperado por mí. Había volado a Napa y NYC varias veces en los últimos 3-4 años para ayudarla a obtener el tratamiento que necesitaba (hospitalización). Ella siempre fue una niña muy excitable y sentí que todo el estrés/presión de su marca (KS) puede haber cambiado el interruptor donde finalmente ella se convirtió en maníaco depresiva…

Estuve muy cerca de conseguir que hiciera un tratamiento (en el mismo lugar donde Catherine Zeta-Jones acudió para su exitoso programa de tratamiento bipolar). Había hablado con ellos por teléfono (sin decirles exactamente el nombre del paciente). Aceptaron volar, hablar con ella y llevarla con ellos al centro.

Ella estaba lista para ir, pero luego se acobardó por la mañana. Incluso dije que iría con ella y que también sería ‘paciente’ (le gustó esa idea). Dije que podíamos hablar de todo eso: nuestra infancia, etc. Que podría ayudarla a llenar los espacios en blanco que pudiera tener…

Eso pareció hacerla sentir más cómoda y estuvimos tan cerca de hacer sus maletas… pero al final la ‘imagen’ de su marca (Kate Spade) fue más importante para ella. Definitivamente estaba preocupada por lo que la gente diría si se enteraban.

El esposo y socio de Kate, Andy Spade, ayudó a convencerla para que recibiera tratamiento, haciendo planes sobre cómo funcionaría y quién cuidaría de su hija, Frances Beatrix, conocida como Bea. ‘Nada salió de eso’.

Después de numerosos intentos, finalmente me dejo llevar. ¡A veces simplemente no puedes salvar a las personas de sí mismas! Una de las últimas cosas que me dijo fue: ‘Reta, sé que odias los funerales y no los atiendes, pero para mí, por favor, por favor, ¡ven al mío, al menos !’. Sé que tal vez tenía un plan, pero ella insistió en que no lo tenía.

Era una querida personita. Querida, muy amable, divertida. Extrañaré nuestras conversaciones telefónicas de 6-7 horas entre Nueva York y Nuevo México.

Me voy a la cama a llorar”.