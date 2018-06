Jimena Barón googlea a los que le “quieren dar”, Instagram delató a Matías Defederico y Sol Pérez compartió un chat íntimo

Fiel a su estilo, Jimena Barón reveló en tono de humor su técnica para buscar a los hombres que están interesados en ella. “Estoy googleando nombres de chabones que me quieren dar por DM de Instagram pero que tienen la cuenta privada y no puedo ver sus fotos”, escribió vía Twitter para contar su método de “stalkeo”. Y luego, señaló: “Mañana borren este twit, en serio”. Está claro que candidatos no le faltan.

En el caso de Matías Defederico, las redes sociales le jugaron en contra. El futbolista comenzó a seguir en Instagram a Belén Pouchan, y Ángel de Brito, que no se le pasa una, lo mandó al frente ni bien lo vio. “Stravagarchan”, escribió el periodista en Twitter, junto a la captura reveladora. Al verlo, el ex de Cinthia Fernández le respondió con humor: “Jaja, ¿ah, no puedo seguir a nadie ahora? Se ve que me tiene controladito”.

Por último, Sol Pérez publicó un chat íntimo con su madre tras las críticas que le hicieron sobre su look del Martín Fierro 2018. Motivado, en primer lugar, por el mensaje de una seguidora: “Sol sos hermosa. Un beso a tu mama q no la debe estar pasando bien yo como mamá lo paso con mi hija de 5 años se ríen xq es gordita y es lo peor q nos puede pasar como mamá. El colegio es el ici de casanova mira ahí le hacen esto a una niña… mi hija dice soy princesa siendo yo”, escribió la usuaria.

Y ella no tuvo mejor idea que mostrarle la respuesta de su madre para acompañar a dicha seguidora.“TE AMOOO. Siempre marcás tendencia y estoy segura de que vas a marcar un antes y un después de los Martín Fierro y las agresiones”, escribió junto a una captura de WhatsApp, en el que sumó como comentario: “Esto piensa mi mamá”.