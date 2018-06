¿Cómo será la B Nacional que comenzará en Agosto?

La temporada 2017/2018 de la Primera B Nacional llegó a su fin con la final del Reducido entre San Martín y Sarmiento y que terminó consagrando con el ascenso a la Superliga al elenco tucumano. Así, quedaron definidos los participantes de la próxima edición del principal certamen de ascenso de nuestro país, del cual participará Atlético de Rafaela.

Si bien aún no se oficializó la forma de disputa, la “Crema” ya va planificando el nuevo desafío. Por el momento, desde AFA se asegura que no cambiará el formato y que finalmente no se jugará en dos zonas, metropolitana e interior, como pretendían varios clubes de Buenos Aires. Por el momento.

Hay indicios claros que sustentan la negativa al brusco cambio que se pretendía dar. No hay acuerdo entre los equipos de la zona Metropolitana y los del Interior ya que estos no creen que sea adecuado la división. Otro de los factores es el dinero. El nuevo torneo no les daría más dinero.

La negativa no es rotunda y por el momento sólo piden tiempo. Se vendrá una transición. El próximo torneo se jugará igual que el 2017/2018 que se terminó hace días mientras se trabaja y diagrama la forma de disputa en la temporada 2019/2020, en donde sí vendría la división de los equipos en zona Metropolitana e Interior con 20 equipos cada una.

Lo que sí podría modificarse es que este torneo que comenzará en agosto de este año hasta mayo de 2019 se juegue sin los promedios del descenso; manteniéndose los dos ascensos a la Superliga.

Cabe recordar que Aldosivi de Mar del Plata y el “Santo” tucumano lograron el ascenso a Primera; cuatro elencos descendieron de Primera (Temperley, Arsenal, Chacarita y Olimpo); tres fueron los que bajaron al torneo Federal A (Juventud Unida de Gualeguaychú, Boca Unidos de Corrientes y Estudiantes de San Luis) y otros tres a la B Metropolitana (Deportivo Riestra, Flandria y All Boys). Cuatro fueron los que subieron de estas mismas categorías (Central Córdoba de Santiago del Estero, Defensores de Belgrano, Gimnasia de Mendoza y Platense).

De esta manera, los 25 clubes que participarán en la próxima edición de la BN serán 11 del interior y 14 del área metropolitano.

Junto a Atlético de Rafaela, los otros elencos: Instituto de Córdoba, Gimnasia de Jujuy, Mitre de Santiago del Estero, Central Córdoba, Independiente Rivadavia de Mendoza, Gimnasia de Mendoza, Agropecuario de Carlos Casares, Santamarina de Tandil, Olimpo de Bahía Blanca, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Almagro, Arsenal, Brown de Adrogué, Chacarita Juniors, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, Ferro Carril Oeste, Los Andes, Nueva Chicago, Platense, Quilmes, Sarmiento de Junín, Temperley y Villa Dálmine.

Fuente: La Opinión