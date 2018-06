Peña minimizó impacto político del acuerdo con el FMI: "No va a comprometer nuestra capacidad de ganar elecciones"

En el marco de su gira por EEUU, el Jefe de Gabinete Marcos Peña minimizó ante empresarios el impacto político que el acuerdo con el FMI podría traerle al Gobierno. Durante un almuerzo que compartió con autoridades del Council of the Americas, el ministro coordinador sostuvo que el préstamo del organismo multilateral no comprometerá la capacidad de Cambiemos de "ganar las elecciones del año que viene".

El encuentro fue el segundo de la agenda de trabajo enfocada en lo económico que el Jefe de Gabinete llevó adelante en la ciudad de Nueva York. Más temprano, Peña participó de un desayuno a puertas cerradas en el Consejo Empresarial para el Entendimiento Internacional (BCIU) con empresarios e inversores, algunos de ellos con presencia en la Argentina y otros con planes de incursionar en el país.

Los encuentros en suelo norteamericano ocurrieron en momentos en que estaría casi listo el acuerdo entre el Gobierno y el FMI para conseguir auxilio financiero. En ese contexto, vale recordar que este martes el ministro coordinador había señalado en Londres que "el plan que acordemos con el FMI será completa responsabilidad del Gobierno argentino".

Tras su gira por el Reino Unido, Peña se trasladó a la Gran Manzana, en momentos en que estaría casi listo el acuerdo entre el Gobierno y el FMI para conseguir auxilio financiero. Allí, se reunió con empresarios en el BCIU, una organización sin fines de lucro que fomenta el diálogo entre empresarios y líderes políticos en diferentes países, y luego expuso ante el Council of the Americas

"Tenemos mucha confianza en que el acuerdo con el FMI y la nueva situación en la que estamos no van a comprometer nuestra capacidad de ganar las elecciones del año que viene", dijo Peña ante los inversores. Y agregó: "Aunque en la Argentina tenemos un fuerte debate político, tenemos mucha confianza, y así lo muestran las encuestas y lo muestra el día a día, en que la gran mayoría de los argentinos que decidieron cambiar sólo miran en una dirección, y eso es hacia adelante".

El mensaje de continuidad política que lanzó Peña estuvo reforzado por otro acerca del compromiso del macrismo para reducir el desequilibrio de las cuentas públicas: "Sabemos que por varias razones el camino se hizo más angosto y patinoso, por eso fuimos al FMI y estamos cerca de un acuerdo preventivo", señaló.

Peña llegó a Nueva York acompañado por Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos, y se unieron a ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, Nicolás Massot.

