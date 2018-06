“Corral tenía la decisión premeditada de no pagar”

Tiempo después que el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral cuestionara el monto y la cantidad de kilowatts facturados por Empresa Provincial de la Energía a la Municipalidad de Santa Fe y anunciara su intención de no pagar la factura sin una revisión, el presidente de la EPE, Maximiliano Neri, en rueda de prensa, señaló que “Estamos sorprendidos porque el intendente no vino a la reunión que tanto nos solicitó. Desde el inicio del pedido de renunciar al convenio que venía funcionando hace mucho tiempo, tratamos de adecuarnos a sus peticiones y de ser lo menos conflictivos posibles, pero evidentemente no tiene la voluntad de venir a trabajar con nosotros y ser parte de este diálogo que queríamos tener abierto para clarificar lo que él no termina de entender en cuanto a la facturación”.

En cuanto a los reclamos del mandatario sobre la “unilateralidad” de la facturación, Neri dijo que “en ningún momento pusimos en discusión el importe. Accedimos a la reunión para explicar todo lo que sea necesario, pero desde un primer momento le dijimos que íbamos a facturar lo que correspondiera”.

“Ante la decisión unilateral de la Municipalidad de dar de baja el convenio, procedimos a facturar y cobrar a la Municipalidad de Santa Fe, para lo cual tuvimos que adaptar todo nuestro sistema de facturación, tras lo cual nos habíamos comprometido a convocarlo para clarificar dudas y seguir discutiendo otros temas técnicos, lo que hoy no pudo darse”, añadió.

Respecto al cuestionamiento del precio y la cantidad de KW facturados, el funcionario explicó que “los montos se calculan, por un lado, a partir de las estimaciones de energía que ya se venían utilizando en el convenio anterior y, por otro, a partir de hacer la suma de todo el uso de la red de alta, media y baja tensión“.

En el mismo sentido, Neri reveló que la EPE tiene tarifas mucho más económicas que las de otras provincias similares, por ejemplo Córdoba: “Estamos un 40% por debajo de lo que EPEC cobra a los Municipios, esto también le queríamos explicar al intendente en la reunión”.

A propósito de la cifra esbozada por el ministro de Gobierno Pablo Farías semanas atrás, quien estimó que la ciudad de Santa Fe gasta anualmente 70 millones por electricidad para el alumbrado público, Neri explicó que “es una cifra esbozada a partir de lo que se había facturado el año pasado, pero eso no incluye los aumentos de tarifa de este año”. Además, criticó el cálculo que hizo el intendente a partir de los 10 millones facturados en el mes de abril, lo que daría 120 millones anuales: “Eso demuestra una vez más su desconocimiento en la materia, por lo que hubiera sido bueno que esté en la reunión de hoy”, disparó el entrevistado, y luego detalló que en los meses de verano y en las épocas sin días nublados hay menos horas de oscuridad, en varios períodos el consumo será menor.

“Todo esto nos lleva a pensar que había desde el principio una decisión premeditada de no asumir el compromiso. Como titular de la Empresa he confiado en la buena voluntad y he facturado a la Municipalidad como él lo ha pedido. Si ahora él no quiere pagar, tendremos que ver qué acciones se toman de parte de la empresa. Me parece que no pagar no corresponde”, concluyó.

Fuente: Agenciafe / Aire de Santa Fe