Que Dios te lo pague

En la víspera se realizó una reunión privada entre los concejales y dos sacerdotes de la Iglesia Católica, entre ellos Alejandro Mugna (párroco de Catedral y vicario general de la diócesis de Rafaela). En la oportunidad, fue planteado el pedido de exención para la Granja Francisco Peretti sobre la obra de cloacas y pavimento, proyectadas en los barrios Aero Club y Los Alamos.

En esta institución desde hace unos años funciona la Casa Juan Pablo II de recuperación de adictos: son jóvenes con riesgo social, se permite la internación para menores de 18 años, teniendo unos 12 internados con capacidad para 18 personas y también está el centro de día para cualquier edad de manera ambulatoria (hay 6-7 jóvenes). Depende del Obispado de Rafaela y no puede afrontar el gasto que ronda el millón de pesos. Las cuotas son de 35.000 pesos y hay un atraso de cuatro cuotas que se giraron al Obispado.

Al respecto, Lisandro Mársico dijo a un cronista de LA OPINION que "vamos a ver cómo podemos encaminar este tema con el DEM, con el que también hablarán los representantes del Obispado, planteando la función social que cumple esta casa de recuperar a los chicos que cayeron en la droga (como también lo hace la Asociación Vistiéndonos de Sol), atendible desde todo punto de vista y cómo podemos darle una solución. Hay que trabajarlo en conjunto. Los recursos son muy escasos para hacer frente. Hicimos excepciones a otras iglesias y por otros motivos".

Otro de los consultados fue Leonardo Viotti: "la reunión fue para ponernos en conocimiento y no se llegó a ninguna conclusión. Los escuchamos, vamos a hablar con integrantes del Ejecutivo para ver los pasos a seguir".

En tanto, Hugo Menossi agregó que "no sabemos si se han contemplado este tipo de situaciones que son muy particulares. Convengamos que el Obispado ha recibido esta donación con cargo, no puede lotear y vender para poder recuperar algo del dinero. Seguramente tenemos que llegar a un acuerdo porque estos casos hay que verlos y no se pueden cobrar, pero este es mi punto de vista".

REUNION DE COMISION

Ayer dieron despacho de comisión a ocho proyectos, que a continuación se mencionan:

* Proyecto de resolución sobre nombrar una persona a cargo de la Dirección de la Casa del Adolescente (Evangelina Garrappa).

* Proyecto sobre obra de cloacas y repavimentación en el barrio Brigadier López (Marta Pascual).

* Proyecto de minuta de comunicación sobre realizar intervención vial en avenida Podio (Silvio Bonafede).

* Proyecto de minuta de comunicación sobre señalizar con "prohibido arrojar residuos" en el canal de drenaje (Viotti).

* Proyecto de minuta de comunicación sobre reconstruir puente peatonal en el barrio Villa Podio (Alejandra Sagardoy).

* Proyecto de minuta de comunicación sobre reparar pavimento en calle Cortázar (Viotti).

* Proyecto de minuta de comunicación sobre trabajos en la estación de residuos clasificados (Mársico).

* Proyecto de minuta de comunicación sobre trabajos varios en la Plaza de la Memoria (Carina Visintini).

A estos proyectos hay que sumarle los despachos del día anterior:

* Proyecto de Minuta de comunicación por informe sobre punto gob SA (Mársico).

* Proyecto de minuta de comunicación sobre informe por árboles de calle Alvear (Visintini).

* Proyecto de declaración sobre agrado y satisfacción por la restitución de "Kiki" (Bonafede).

* Proyecto de minuta de comunicación sobre intimar a propietario para limpieza de su lote (Viotti).

* Proyecto sobre solicitar constitución de nuevo barrio (Jorge Muriel).

* Proyecto de minuta de comunicación sobre informe por obra en Placita Honda referente a rampa de acceso (Bonafede).

* Proyecto de resolución sobre declarar de interés municipal a la jornada de innovación agropecuaria (Muriel), que se realizará el 28 de junio y su presentación será hoy a las 18:45 en la Rural local.

* Proyecto de resolución sobre erogaciones por alojamiento para Gendarmería Nacional (Muriel).

Fuente: La Opinion