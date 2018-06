Cuando alguien se pregunte porqué no se puede realizar un evento deportivo en Jerusalem, la respuesta será: “ porque el terror ganó el campeonato”

No hay mucho más para decir … Argentina jugó en Venezuela, donde no se respetan ni lo más mínimos derechos humanos y se favorece entre otras cosas al terrorismo internacional. Jugó en Colombia en tiempos de las FARC, jugó en Estados Unidos donde la amenaza del terrorismo es constante, y ni que hablar … jugará el mundial de Rusia, en tierras donde está penado ser homosexual u opositor. En guerra con Chechenia y distribuidor de recursos bélicos y económicos a países que atacan a su población civil con armas químicas como Siria, o que amenazan con destruir un estado como Irán. Ah … si clasifica irá a jugar a Qatar, sponsor del terrorismo mundial que obtuvo su sede con sobornos.

Cuando los antisemitas acusaban a los judíos de cobardes y de victimizarse, jamás imaginaron que el estandarte del antisemitismo moderno, los palestinos, iban a multiplicar eso adjetivos de manera impensada.

Son cobardes, se esconden tras las faldas de sus mujeres y sus niños, se victimizan sin explicar que la causa de sus desdichas son ellos mismos, y tienen la suerte de encontrar en el camino gente tan cobarde como los dirigentes de AFA.

Pero es lógico … el partido era AMISTOSO, y los palestinos no entendieron la palabra.

Fuente: Jai