La AFA ha cometido una afrenta al Papa

Aquel 11 de Agosto de 2013 pude ver el rostro emocionado de todo un plantel en la Sala Clementina de Santa Marta. Habrían de jugar al día siguiente Italia y Argentina un amistoso organizado por Scholas Ocurrentes. Se trataba de dejar un mensaje de paz y un ejemplo de la contribución del futbol a un mundo más solidario.

Buffon y Mascherano (capitanes) plantaron el prodigioso olivo de la paz. En esa Audiencia habían asistido los embajadores, (Juampi Cafiero era el de nuestro país), los presidentes de las federaciones (Julio Grondona por la AFA), otros sesenta dirigentes argentinos, cuatro de la Federación Italiana di Calcio, muy poco invitados de ambas delegaciones y Francisco, quien al aparecer a las 10:03 desde la puerta del altar, ilumino el ámbito con su sonrisa y su bondad.

Del lado derecho se hallaban sentados y en orden los italianos; del otro y bajo un incesante murmullo con mutaciones de lugar moviendo las sillas, nosotros.

Los italianos llevaron su fe, su emoción y su silencio. Nosotros banderines, mates, banderas, camisetas. Más aún, desde el fondo e iniciada la audiencia se hizo presente El Tula quien con su bombo rompió el ámbito respetuoso y formal de aquella audiencia plena de esperanzas.

El Papa, entonces, después de la bienvenida dijo algo así como: "Ya ven, los italianos están sentados y en silencio; los argentinos un poquito alterados haciendo ruido y tratando de llegar primero a saludarme con sus elementos a bendecir. Pues bien, quiero que sepan que yo soy uno de ellos, soy argentino y desobediente. Aquí la Seguridad me tira de las orejas por que no hago caso.. Y yo les digo, recuerden siempre que vengo de una tierra cuya gente se manifiesta espontáneamente, de corazón, por lo general

desordenadamente".

Una vez que el Santo Padre bendijo todo cuanto los dirigentes argentinos habían llevado y tras saludar uno a uno a los jugadores de ambas elecciones, Messi fue a la Biblioteca a dar una Conferencia de Prensa de la mano de Enrique Palmeyro y Jose Maria del Corral.

Al tiempo que Mario Balotelli logró intercambiar una palabras ya acordadas con Francisco en el pasillo de la salida privada.

Luego todos los integrantes del plantel se sacaron fotos. Y el Pocho Lavezzi recuerdo, con total desparpajo y osadía se sentó en el sillón papal y pidió que lo fotografiaran.

Una vez terminada la ceremonia, Messi regresó a Barcelona pues se hallaba lesionado. El amistoso se jugo al día siguiente en el Olímpico de Roma. Fue un anecdótico triunfo argentino por 2-1 con goles de Higuaín y Banega e Insigne para Italia.

Vi que aquellos jugadores (muchos de ellos integrantes de la actual selección) vivieron ese momento como algo muy significativo de sus vidas. Algunos ojos parecieron tener un leve velo de celofán cuando Francisco les hablaba.

La AFA quiso repetirlo este año y pidió la Audiencia. La misma fue concedida. Sin embargo, el Director Técnico, según las versiones más confiables, se opuso.

La AFA da otra versión. Entonces se nos presenta un dilema: ¿Quién es más creíble, el Vaticano o la AFA?

Está claro que en la AFA nadie maneja protocolos de diplomacia pues cuando se pide una Audiencia Papal, ésta no puede formar parte de una gira. Al Papa se le pide audiencia para verlo a él y no cómo parte de un tour.

Y lo más importante es deducir quien manda en la AFA pues si el presidente solicitó la Audiencia y el Director Técnico dijo no, estamos en problemas de disciplina institucional.

Seguramente los jugadores hubiesen preferido ir al Vaticano antes de jugar un amistoso. ¿Se les habrá consultado?

Ah, para información de Jorge Sampaoli por si su memoria no registrase hechos recientes: cuando la Selección Argentina fue a ver al Papa, a pedir su bendición y a regocijarse con sus santas palabras, Argentina jugó la final del Mundial que se disputó al año siguiente en Brasil.

No vaya a ser cosa que el técnico crea y haya transmitido que una visita al Vaticano resulte contraria a la suerte… Pues en ese caso la afrenta se tornaría imbecilidad.

Fuente: Infobae