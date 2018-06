Se suspendió el amistoso entre Argentina e Israel

Por temor a las amenazas que recibieron a Lionel Messi y compañía, se decidió este martes suspender el amistoso internacional que la selección argentina iba a jugar ante Israel, el sábado.

AFA había cobrado el amistoso y tendrá que afrontar un conflicto económico y diplomático.

Ministro israelí llamó a matar a palestinos que ataquen con barriletes

Esta mañana, un colectivo pro-palestino de Barcelona protestó en la práctica de la 'Albiceleste' por la decisión de disputar el amistoso con Israel en Jerusalén.

Luego de eso, jugadores y cuerpo técnico solicitaron a la AFA que suspenda el partido.

Hugo Moyano, vicepresidente segundo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dijo este martes que se suspendió el amistoso que iban a jugar la Albiceleste e Israel en Jerusalén este sábado.

"Me parece bien que se haya suspendido el partido de la Argentina con Israel. Se ha hecho lo correcto, no valía la pena. Lo que pasa en esos lugares, donde matan tanta gente, como ser humano no se puede aceptar de ninguna manera. Las familias de los jugadores estaban sufriendo por las amenazas", dijo Moyano a Radio 10 en medio de los rumores que daban por cancelado el partido.

