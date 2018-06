Concejales aguardan que DEM proponga porcentaje de aumento

En la víspera algunos concejales realizaron declaraciones sobre las subas de la tasa municipal de inmuebles y el boleto del transporte de público de pasajeros, aclarando que esperan que el Ejecutivo envíe las propuestas para ser analizadas y evaluadas.

"El artículo 31 de la tributaria dice que el DEM propondrá con aprobación del Concejo modificar los importes de la tributaria y la UCM con la periodicidad no inferior a 6 meses, de acuerdo a un coeficiente de ajuste. No hemos recibido ninguna propuesta, cuando la eleven veremos como la tomamos y aplicaremos la polinómica", aclaró el edil del PDP Lisandro Mársico .

Y agregó: "la ordenanza 4918 que fija el monto del pasaje del TEP que se había aumentado a 10 pesos el boleto general a 6 pesos para jubilados y pensionados, en el artículo 4º autorizar al Ejecutivo a implementar un sistema de actualización del boleto a referéndum del Concejo que se aplicará en forma semestral. Tampoco nos llegó la propuesta para evaluar el aumento que vamos a tener, si le vamos a dar cabida o hacer una contrapuesta".

Por su parte, el presidente del cuerpo legislativo Lalo Bonino opinó que "no lo hemos discutido en profundidad en cada uno de los bloques, pero a nivel personal deberá ser considerado este incremento dada la situación que vive la población, donde los aumentos se ven en distintos aspectos, el combustibles es uno de ellos. Tenemos que ser responsables a la hora de evaluar el impacto en el bolsillo de los vecinos. También hay un pedido de algunos supermercadistas que plantean una inconstitucionalidad sobre la diferenciación entre aportantes de fondos locales y de otros lugares, procurando el trato igualitario que vienen a invertir a Rafaela y dan trabajo a ciudadanos locales", en declaraciones a radio El Espectador.

En tanto, el concejal oficialista Jorge Muriel expresó a la misma emisora que "en la tributaria del año pasado establecimos una fórmula polinómica, con un aumento inicial (del 15% de la tasa) y después una revisión en junio para poder liquidar las tasas en julio. Si bien presagiábamos una situación difícil del país y de la ciudad, no creíamos que iba a ser tan compleja, fue en mayo cuando más se deterioró, con la baja del consumo interno y el cierre de negocios. En este sentido, las arcas municipales se vieron también deterioradas con menores aportes de los gobiernos nacional y provincial, y la caída del derecho de registro de inspección. Vamos a tener un fino equilibrio para no desfinanciar al Municipio y acompañar el flaco bolsillo de los rafaelinos".

REUNION DE COMISION

En la mañana de ayer, los ediles dieron despacho a 8 proyectos, que a continuación se publican:

* Proyecto de Minuta de comunicación por informe sobre punto gob SA, presentado por Mársico.

* Proyecto de minuta de comunicación sobre informe por árboles de calle Alvear (Carina Visintini).

* Proyecto de declaración sobre agrado y satisfacción por la restitución de "Kiki" (Silvio Bonafede).

* Proyecto de minuta de comunicación sobre intimar a propietario para limpieza de su lote (Leo Viotti).

* Proyecto sobre solicitar constitución de nuevo barrio (Muriel).

* Proyecto de minuta de comunicación sobre informe por obra en Placita Honda referente a rampa de acceso (Bonafede).

* Proyecto de resolución sobre declarar de interés municipal a la jornada de innovación agropecuaria (Muriel), que se realizará el 28 de junio y su presentación será mañana a las 18:45 en la Rural local.

* Proyecto de resolución sobre erogaciones por alojamiento para Gendarmería Nacional (Muriel).

Fuente: La OPINIÓN