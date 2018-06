De Guinea Ecuatorial a la Argentina, golpe al orgullo 'argento'

El lunes 04/06 el Fondo Monetario Internacional difundió 2 comunicados, uno sobre Guinea Ecuatorial y el otro sobre la Argentina.

República de Guinea Ecuatorial​ es un país centroafricano (28.051 km2 de superficie, uno de los países más pequeños del continente africano, un territorio continental + 5 islas habitadas), que se define en su Constitución como estado independiente, republicano, unitario, social y democrático, y que un día encontró petróleo.

Guinea Ecuatorial fue colonia de Portugal primero, y de España después, que lo incorporó al Virreinato del Río de la Plata, y le concedió su independencia el 12/10/1968, convirtiéndose en una república presidencialista, con capital en Malabo, exSanta Isabel.



En agosto de 1979 el dictador Francisco Macías Nguema (o Mez-m Ngueme) fue derrocado por su sobrino, el entonces teniente coronelTeodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien también devino en dictador ysigue gobernando el país (en 2019 cumplirá 40 años en el gobierno), reconocido como uno de los mayores represores del mundo.



La Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, aprobó un Programa Monitoreado por el Personal Técnico (PMP) para Guinea Ecuatorial que, según el comunicado, "ayudará a construir un historial adecuado de desempeño para un posible programa respaldado financieramente por el Fondo."

Es decir que el FMI no le prestará todavía dinero a Guinea Ecuatorial, lo que quedará para más adelante si funciona el PMP, que apunta "a reducir aún más el déficit fiscal, aumentar los ingresos no petroleros, y abordar las debilidades críticas de la gestión financiera pública, al tiempo que se protege el gasto social."

También se explicó: "El programa tendrá como objetivo sentar las bases para mejorar la gobernanza y la transparencia en la administración pública y el sector de hidrocarburos."

El comunicado acerca de la Argentina tiene 2 párrafos:

"El Sr. Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, hizo hoy la siguiente declaración sobre las negociaciones entre el personal técnico del FMI y el gobierno argentino sobre el apoyo financiero del Fondo al plan económico de las autoridades.

"El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han mantenido un diálogo muy constructivo y cercano en respuesta a la solicitud de las autoridades de apoyo financiero para su plan económico. Las conversaciones están bien avanzadas. Como hemos dicho desde el principio, este será un plan impulsado por las prioridades del gobierno argentino, con un enfoque particular en la protección de los más vulnerables y el fortalecimiento de la economía argentina a la luz de la reciente turbulencia en los mercados financieros."

Hay una similitud entre ambos comunicados del FMI: uno habla de "proteger el gasto social" en Guinea Ecuatorial y el otro habla de "la protección de los más vulnerables".

Resulta evidente que la estrategia de comunicación pública del FMI se encuentra preocupada por la imagen del organismo multilateral que lo ha convertido en ícono de ajustes impopulares.

En el caso de Guinea Ecuatorial se menciona "ayuda" para "reducir aún más el déficit fiscal", o sea que ya hay un trabajo, aparentemente no exitoso, de baja del desborde del gasto público.

En el caso de la Argentina, se menciona que es un "apoyo financiero"solicitado por la Argentina al FMI "para su plan económico" (del Gobierno argentino, un enfoque trabajado para evitar la acusación de injerencia del Fondo en las decisiones domésticas, tema que todos suponen que aparecerá durante el debate del Presupuesto Nacional 2019, que es la clave del acuerdo). Y esto es reforzado por la siguiente frase: "un plan impulsado por las prioridades del gobierno argentino".

Horas antes de ambos comunicados, el FMI habia difundido otro texto, acerca de un país en plena efervescencia electoral porque luego de la 1ra. vuelta ahora viene el balotaje, que enfrenta a la derecha y la izquierda: Colombia.

Por lo tanto, el comunicado fue titulado de forma ambigua: "La economía de Colombia en un punto de inflexión".

En el comunicado, difundido en español, inglés y portugués, se detalla lo que espera el FMI de Colombia:

"(...) Las políticas que pueden ayudar a alcanzar estos objetivos son las siguientes:

> Promover la inversión en infraestructura mediante la ejecución de las reformas previstas del transporte vial. Por ejemplo, los costos logísticos equivalen a un 15% de las ventas de las empresas, debido principalmente a ineficiencias en el transporte.

> Eliminar obstáculos regulatorios para incentivar la actividad en el sector privado.

> Continuar reduciendo la informalidad en el mercado laboral y mejorar la educación mediante incrementos de la cobertura y la calidad de la misma a fin de dotar a los potenciales empleados de las aptitudes necesarias para el actual mercado mundial.

> Reducir las barreras comerciales; por ejemplo, los aranceles deben realinearse para disminuir la dispersión entre diferentes productos. Un examen de las barreras comerciales no arancelarias también podría ayudar a reducir los costos de producción de los bienes transables. (...)".

De los 3 comunicados surge que el FMI es previsible. Nadie puede manifestarse sorprendido sobre el contenido de los requerimientos del FMI.

Unos dirán que esto sucede porque los desequilibrios de la macroeconomía también lo son. Podrán tener una fundamentación diferente, pero los números son los números.

Otros afirman que esto es cierto pero también lo es que los países que acuden al FMI están en problemas y por eso se exponen a reclamos obvios. Nadie va al FMI cuando atraviesa un período de bonanza.

En cualquier caso, y más allá del maquillaje, puede anticiparse los contenidos de cualquier Carta de Intención. No hay que realizar demasiadas especulaciones. La clave se encuentra, entonces, en el soporte político que pueda articular Mauricio Macri para imponer y sobrellevar el compromiso ante el FMI.

Esto explica el afán de Mauricio Macri por recuperar posiciones con los gobernadores peronistas, vínculo afectado por los encontronazos sobre tarifas.

Macri considera que así garantizará la aprobación del Presupuesto 2019, que es el nudo del acuerdo con el Fondo Monetario. Macri se encuentra prometiendo 2 trimestres recesivos pero una recuperación para todos (y todas) en el arranque del año electoral.

El problema de Macri, según explican en privado los gobernadores, consiste en que en 2016 y en 2018 él ha prometido un 2do. semestre o de 'brotes verdes' o de gran crecimiento.

En el interín también se comprometió a un 2017 de 'lluvia de inversiones'privadas.

Y también prometió niveles de inflación anual no cumplidos en 2016, 2017 y 2018. ¿Por qué deberían creerle esta vez que el ajuste no destruirá empleo, será breve y con una salida tan rápida como virtuosa?En todos caso, le están explicando que sólo con la palabra no basta en la nueva ocasión.

¿Qué es lo que Macri debería sumar a sus convencimiento de los gobernadores? Las obras públicas escasean en el nuevo escenario, las iniciadas no se recortarán pero las nuevas no gozarán de apoyo nacional, es lo que se dice a todos, aunque cada gobernador supone que pueden ocurrir excepciones. Pero si todos opinan lo mismo, lo excepcional puede convertirse en general. En todo caso, cada gobernador espera al impacto en la opinión pública de lo que Macri acuerde con el FMI. Por lo tanto, la Casa Rosada necesita el acompañamiento mediático del que hace gala desde diciembre 2015 para intentar convencer una vez más a la opinión pública.

En Guinea Ecuatorial es más sencillo pero no recibirá asistencia financiera, por ahora. En Colombia, si gana el candidato de Álvaro Uribe Vélez, también será más fácil. En la Argentina... al final de cuentas siempre la Argentina puede ser un clavo en el zapato del FMI.