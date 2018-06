Grego Rossello develó el motivo de su renuncia a "Polémica en el bar"

Sinceridad total, Grego Rossello contó a través de sus Instagram Stories el motivo de su renuncia a "Polémica en el bar" (América), ciclo que el domingo último ganó el Martín Fierro 2018 como Mejor programa humorístico.

Rossello, quien ya no forma parte de la mesa de la polémica, donde fue reemplazado por Stéfano de Gregorio, se alegró por el premio que obtuvo el programa en el que supo trabajar, pero no se ahorró la molestia de explicar por qué no quiso seguir en ese elenco. Después de una noche de domingo movida en la que trabajó como notero de Telefe durante la la entrega de los Martín Fierro, Grego afirmó: "Estoy contento por el premio que ganamos con 'Polémica en el Bar', programa en el que trabajé el año pasado. Estoy recontra agradecido, estoy acostumbrado a perder. Así que estoy agradecido por estar en un equipo que ganó".

Dicho eso, Grego se hizo eco del aluvión de críticas que tuvo en las redes sociales el premio para "Polémica en el bar" en virtud del lugar que le dan allí a la mujer. En tal sentido, manifestó: "Respecto a los comentarios de la gente a la que no le gusta Polémica... los mismos motivos por los que ustedes dicen que no les gusta, son los mismos por los cuales yo decidí no seguir. Así que en ese sentido, estoy de acuerdo"

Dicho eso, puntualizó: "Eso no quita que esté agradecido con la gente que trabaja en ese programa, que a mí me ayudó". Y también sostuvo: "Virginia Gallardo es una amiga que me hice de la vida. Gracias a los que me bancan y tiran buena onda. Estoy acá para aprender y mejorar, siempre".

