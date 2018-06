Luego de la relación fugaz con Facundo Moyano, la ex mannequin, Nicole Neumann, fue vista a los besos con el ex de Jimena Barón.

Nicole Neumann no deja de ser noticias por los cruces mediáticos que tiene con su ex Fabián Cubero y la pareja del futbolista Mica Viciconte.

Ahora la modelo, vuelve a estar en el foco, por ser vista a los besos con un ex de Jimena Barón. ¿Es un touch and go o está en pareja?



Según la revista Caras, Nicole Neumann fue vista con el empresario Matías Tasín, quien se sabe que salió con la actriz una vez que terminó su relación con Daniel Osvaldo.